Abusi sessuali a danno dei minori: Telefono Azzurro lancia appello al Presidente della Camera Roberto Fico

Un impegno concreto da parte delle istituzioni contro gli abusi sessuali perpetrati a danno dei minori: Telefono Azzurro lancia un appello al Presidente della Camera Roberto Fico

Si è svolto ieri un incontro con il Presidente della Camera per richiedere un intervento deciso da parte dell’Italia nella lotta contro gli abusi sui minori: dall’osservatorio di Telefono Azzurro emerge una situazione drammatica, nella quale la maggioranza degli abusi avviene tra le pareti domestiche ad opera soprattutto dei genitori

23 febbraio 2022 – L’abuso sessuale è un fenomeno complesso e costantemente in evoluzione, difficile da monitorare in modo preciso. Il Council of Europe stima che in Europa 1 bambino su 5 subisca abusi sessuali, mentre il numero di segnalazioni di abusi sessuali a danno di minori a livello globale è quadruplicato secondo il National Center for Missing and Exploited Children. Sono diversi i contesti in cui può essere perpetrato l’abuso: le mura domestiche, l’online, l’ambito scolastico, i luoghii ricreativi ed educativi.

In Italia, secondo un’indagine ISTAT del 2018, sono 1418 le vittime minorenni di reati a sfondo sessuale che hanno denunciato l’accaduto e tra queste l’incidenza delle ragazze è tre volte superiore a quella dei ragazzi. I reati che registrano un maggior numero di denunce sono gli atti sessuali con minorenne, la violenza sessuale a danno dei minori di 14 anni, la pornografia minorile e la corruzione di minorenne.

Con la pandemia, si è poi registrato un deciso incremento dei casi di abusi sessuali sia online sia offline, con importanti ricadute sociali. Le vittime di violenza sessuale in età infantile o adolescenziale, infatti, hanno una maggiore probabilità di sviluppare disturbi emotivi e comportamentali e di tentare atti suicidari.

Alla luce della preoccupazione per questo scenario, Telefono Azzurro ha richiesto un incontro con il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, che si è tenuto ieri. In questa occasione, è stato presentato un Rapporto con le evidenze dei casi gestiti tra gennaio e ottobre 2021 dal Centro di Ascolto e Consulenza 19696 e dal Servizio 114 Emergenza Infanzia gestito per conto del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Il Rapporto delinea con drammatica precisione i dati di un fenomeno in triste crescita. Con questo incontro, Telefono Azzurro ha voluto lanciare un appello alle istituzioni per un intervento immediato a sostegno.

“Quotidianamente raccogliamo richieste di aiuto che disegnano uno scenario preoccupante. L’incontro con il Presidente della Camera Roberto Fico, fortemente voluto da Telefono Azzurro, ci ha dato la possibilità di illustrare la situazione e chiedere formalmente un impegno concreto da parte delle Istituzioni affinchè possano intervenire in maniera decisiva nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori. E’ tempo che anche l’Italia definisca linee guida e protocolli efficaci nella prevenzione e contrasto all’abuso minorile”,ha dichiarato il professor Ernesto Caffo, docente di neuropsichiatria infantile e presidente di Telefono Azzurro.

LA SITUAZIONE DEGLI ABUSI OFFLINE

Il Rapporto presentato al Presidente Fico illustra come, da gennaio a ottobre 2021,il Servizio 114 Emergenza Infanzia abbia registrato il 22% in più di minori coinvolti in episodi di abuso sessuale offline: 169 vs 139 dello stesso periodo 2020, per un totale di 146 casi gestiti (+40% rispetto al 2020) In crescita del 28% (124 in tutto) anche i minori coinvolti nei casi gestiti dal Centro Ascolto e Consulenza 19696, per un totale di 116 casi (+32% rispetto al 2020). Nella larga maggioranza di episodi segnalati, i minori risultano coinvolti nel ruolo di vittime.

Adolescenti (15-17 anni) e preadolescenti (11-14 anni) sono i soggetti maggiormente presi di mira, anche se c’è un inquietante 39,9% dei casi gestiti dal Servizio 114 che interessano bambini tra 0 e 10 anni. Le vittime di abuso sono in maggioranza femmine.

144 i casi per i quali i due Servizi hanno deciso di attivare la rete dei servizi territoriali: Procure e Tribunali, in primis, seguiti da Forze dell’Ordine e di Pubblica Sicurezza, Servizi Sociali, Servizio Sanitario Nazionale, Istituzioni scolastiche.

Le mura domestiche sono il luogo nel quale questi crimini vengono perpetrati nella larga maggioranza dei casi (49% per quelli segnalati al 114, 51% quelli giunti al Centro Ascolto 19696). Seguono, a distanza, le case di parenti e la scuola e, infine, i luoghi pubblici, la strada, la Rete, le chiese e gli oratori, le comunità protette e gli impianti sportivi.

E, all’interno di queste abitazioni trasformate in scenari di crimini, i genitori sono in larga maggioranza i presunti colpevoli: nel 41% e 49,5% dei casi registrati, rispettivamente, dal Servizio 114 e dal Centro Ascolto 19696. Seguono, a distanza, i fratelli e sorelle, gli amici, i parenti, i nuovi conviventi di uno dei genitori. Infine, in percentuale molto minore, vicini, educatori, estranei, religiosi, insegnanti.

“In linea con la letteratura scientifica nazionale e internazionale, l’abuso sessuale sui minori è più frequente all’interno della famiglia e nella cosiddetta ‘cerchia della fiducia’. È fondamentale coinvolgere tutta la società civile, le istituzioni, le organizzazioni e le realtà associative, le forze dell’ordine, i professionisti del settore e i bambini e ragazzi stessi nel contrasto all’abuso. Dobbiamo considerare bambini e adolescenti come parte attiva nell’ideazione di programmi d’intervento, promuovendone l’espressione in contesti adeguati, a loro misura e in un clima di fiducia”, ha spiegato Caffo.

LA SITUAZIONE DEGLI ABUSI ONLINE

Internet e le tecnologie digitali hanno contribuito a esporre bambini e adolescenti a un nuovo livello di vulnerabilità, aumentando così il rischio di divenire vittime di abuso e/o sfruttamento sessuale. Con la chiusura delle scuole, la sospensione delle attività extracurriculari e, in generale, la limitazione degli spostamenti a seguito della pandemia, bambini e adolescenti hanno passato molto tempo confinati in casa, trascorrendo svariate ore al giorno su Internet e sui social media: una delle condizioni che hanno determinato un aumento negli abusi sessuali e delle violenze perpetrati online.

I dati del Rapporto di Telefono Azzurro lo dimostrano: nel 2021 è più che triplicato il numero di minori coinvolti in episodi di abuso sessuale online (157 in totale) e più che raddoppiato il numero totale (164) dei casi regristrati dal Servizio 114 rispetto al 2020. Il Centro di Ascolto 19696 di Telefono Azzurro ha invece gestito in totale 74 casi con 77 minori coinvolti. Crimini online, pedopornografia, grooming e sexting sono le principali motivazioni dei casi portati all’attenzione dei due servizi.

Vittime degli abusi online, adolescenti e preadolescenti, in larga prevalenza femmine. Minore, nel caso dell’online, il coinvolgimento di bambini da 0 a 10 anni. Presunti responsabili, in questo caso, sono in larga maggioranza soggetti estranei alla rete familiare (nel 67% dei casi registrati dal Servizio 114 e nel 34% di quelli giunti al Centro Ascolto 19696).

Informazioni su Telefono Azzurro

Telefono Azzurro nasce nel 1987 a Bologna per poter dare una risposta concreta al “diritto all’ascolto” riconosciuto al bambino dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia firmata dalle Nazioni Unite. Da 34 anni, è punto di riferimento per bambini e adolescenti in difficoltà, in prima linea nella difesa e promozione di una cultura che rispetti e valorizzi le loro potenzialità. Al telefono, in chat e sul territorio, Telefono Azzurro è ascolto, intervento e prevenzione, e si evolve costantemente per rispondere ai nuovi bisogni di bambini e ragazzi. Oggi è anche una realtà di riferimento digital, che interagisce con bambini e ragazzi sui social e affronta con loro le tante e nuove situazioni critiche che vengono dal mondo online: prevaricazioni online, cyberbullismo, sexting e sextortion, adescamento online, violazioni della privacy, game e gambling online e furti di identità. Una vera e propria piattaforma integrata – telefono, web, social media, app, centri territoriali, gruppi locali di volontari – per rispondere all’esigenza delle nuove generazioni di essere pienamente cittadini digitali. Un approccio multi-canale per affrontare abusi e disagi, vecchi e nuovi.