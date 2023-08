Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport pronta per Most con tante novità in “rosa”

Le due giovani Dorcikova e Mogorovic saranno al via con il team italiano nel quarto round della Nascar Europea. Monti e Tziortzis completano il roster della squadra.

Pietrasanta (LU) Dopo la pausa estiva Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport è pronta a riprendere il campionato ripartendo dal circuito di Most in Repubblica Ceca nel quarto appuntamento della serie Nascar Europea.

Elettrizzanti novità all’interno del team italiano, che segnano un traguardo importante nella storia della Nascar Whelen Euro Series: dopo dieci anni ritorna una macchina sulla quale si alterneranno al volante due giovani ragazze. Michaela Dorcikova, di origini slovacche, rientra in Academy Motorsport dopo una gara disputata proprio a Most nel 2021, con la grande grinta che la contraddistingue è pronta a gareggiare in EnPro per la Challenger Trophy e dichiara: “Entusiasmante gareggiare in EnPro dove c’è sempre da imparare osservando I grandi piloti. Appena ho saputo che avrei condiviso la Ford Mustang #1 con una ragazza talentuosa come Stefani sono impazzita dalla gioia. Sono davvero pochi i casi in cui un team affida una vettura a sole ragazze e per questo non smetterò mai di ringraziare Federico Monti, Stefano Bacci e Alex Caffi, team leaders generosi e professionali. Considero Academy Motorsport come una seconda famiglia, per questo è molto importante per me ottenere risultati di rilievo in pista.”

La ventenne Stefani Mogorovic ha già una lunga esperienza in Kart e dal 2020 è impegnata nel Croatian Championship con la sua Renault Clio III. Prima esperienza, dopo I test effettuati lo scorso marzo a Cremona sempre con Academy, nella Nascar europea per la giovane croata che si metterà alla prova in En2 gareggiando per il Rookie Trophy e per il Lady Trophy. “Dopo I test effettuati sia io che Stefano e Federico siamo rimasti molto soddisfatti, sono davvero felice di entrare in squadra con Academy Motorsport e sono onorata di formare un duo totalmente al femminile, sarà un’avventura avvincente e non vedo l’ora di vedere i risultati”, dichiara la rookie.

“Un sogno che si avvera” dichiara il team owner Federico Monti “era un’idea che io e Stefano avevamo in testa sin dall’inizio, quella di voler formare una squadra femminile, ora ci siamo riusciti. Sarà un weekend entusiasmante per Academy Motorsport e non vediamo l’ora di iniziare.”

Tanta grinta e determinazione nei box del team italiano in cui Vladimiros Tziortzis al volante della sua FJ #5 è concentrato a allungare il vantaggio in En2 e riaffermarsi in EnPro. “Dopo gli ultimi test a Cremona – dichiara il giovane cipriota -, abbiamo migliorato alcuni aspetti della macchina e sono convinto che potrò agguantare punti importanti per me e per il team che è stato sempre al mio fianco sostenendomi. Siamo pronti ad affrontare al meglio questa nuova sfida.”

Sabato 26 alle 13:20 prima gara EnPro seguita dalla prima gara En2 alle 17:00. Domenica 27 semafori verdi alle 10:45 per gara 2 della En2 e alle 13:55 per la seconda gara di EnPro.

Nascar Whelen Euro Series 2023:calendar 06/07-05 Valencia (ES) – 17/18-06 Brands Hatch (GB) – 8/09-07 Roma Vallelunga (IT) – 28/29-08 Most (CZ) – 23/24-09 Oschersleben (DE) – 14/15-10 Zolder (BE)

Michaela Dorcikova

Valdimiros Tziortzis sul podio con Academy Motorsport