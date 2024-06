Accademia di Medicina di Torino “Infezioni emergenti e riemergenti nel bambino: non soltanto malattie di importazione”

l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica, sia in presenza, sia in modalità webinar, dal titolo “Infezioni emergenti e riemergenti nel bambino: non soltanto malattie di importazione”.

Dopo l’introduzione a cura di Franca Fagioli, Direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita” e socio dell’Accademia di Medicina, interverranno Silvia Garazzino, Responsabile S.S. Infettivologia Pediatrica, ed Erika Silvestro, Dirigente Medico S.C. Pediatria Specialistica U. Le conclusioni saranno a cura di Ugo Ramenghi, Direttore S.C. Pediatria Specialistica Pediatrica U. Tutti i relatori afferiscono all’Ospedale Regina Margherita, Città della Salute e della Scienza di Torino.

La ripresa a pieno regime dei viaggi, delle migrazioni e degli scambi commerciali, dopo la lunga parentesi della pandemia da SARS-CoV-2, ha condotto all’incremento nelle nostre latitudini, ed anche in ambito pediatrico, di patologie infettive tradizionalmente considerate di importazione. Parimenti, il riscaldamento climatico e l’introduzione di nuove specie di vettori nel nostro territorio hanno creato le condizioni essenziali per l’emergenza di focolai infettivi autoctoni. Nella pratica clinica ci troveremo dunque ad affrontare sempre più spesso malattie come la tubercolosi, la leishmaniosi, la febbre Dengue, la malaria ed altre infezioni trasmesse da vettori, che ormai l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) considera minacce emergenti per l’Europa.

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’Aula Magna dell’Accademia di Medicina di Torino (via Po 18, Torino), sia collegandosi da remoto al sito www.accademiadimedicina.unito.it.

