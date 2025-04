Accademia di Medicina di Torino “L’Intelligenza artificiale tra Scienza, ed Etica: principi, sfide regolatorie e implicazioni sociali”

Mercoledì 16 aprile alle ore 21 l’Accademia di Medicina di Torino terrà una seduta scientifica sia in presenza, in via Po 18, sia con modalità webinar, dal titolo “L’Intelligenza artificiale tra Scienza, ed Etica: principi, sfide regolatorie e implicazioni sociali”.

Dopo l’introduzione di Alessandro Bargoni, Professore di Storia della Medicina, Bibliotecario Accademia di Medicina, e Adriano Chiò, Responsabile del Centro per la Sla, Università di Torino, socio dell’Accademia di Medicina, interverranno Guido Boella, Vice-Rettore Vicario dell’Università di Torino per le tematiche dell’Intelligenza Artificiale e per la promozione dei rapporti con le imprese e per il coordinamento con le iniziative di innovazione industriale sul territorio e Luca Peyron, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, consigliere scientifico Humane Technology Lab Università Cattolica, Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino.

Guido Boella tratta il tema delle applicazioni dell’AI in Medicina, dalla ricerca alla cura alla gestione dell’ospedale. Il passaggio dall’AI simbolica all’AI basata sul “machine learning” perchè ha permesso di raggiungere capacità diagnostiche paragonabili agli esseri umani e hanno successo in tutti gli ambiti? Il motivo è la possibilità di modellare non solo la conoscenza teorica ma anche l’esperienza acquisita sul campo dal medico. Il prezzo da pagare è però quello di entrare in un mondo in cui dobbiamo rinunciare alla spiegabilità di tali sistemi in favore della loro “performance”.

Luca Peyron rifletterà su una rivoluzione per sostituzione, una metamorfosi culturale ed un ambiente di vita. L’intelligenza artificiale ridisegna molto del nostro mondo e soprattutto molto del nostro essere, stare, nascere, vivere e morire in questo mondo. Quali domande questa tecnologia suscita? Se mano mano è chiaro cosa fa, è altrettanto chiaro cosa disfa? Chi saranno il medico ed il paziente di domani?

Si potrà seguire l’incontro sia accedendo all’aula magna dell’Accademia di Medicina di Torino in via Po 18 sia in diretta web al link riportato sul sito www.accademiadimedicina.unito.it.

La registrazione dell’incontro verrà pubblicata sul sito dopo qualche giorno.

Ph 1 Guido Boella 2 Luca Peyron 3 Alessandro Bargoni 4 Adriano Chiò

Com. Stam. + foto