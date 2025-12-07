Accesso ispettivo dei CC presso un’azienda dedita all’attività di allevamento di animali. Denunciato il titolare per una serie di mancanze

Pontinia (LT): Nella mattinata di venerdì, i Carabinieri della Stazione di Pontinia (LT) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del “caporalato”, hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda impegnata nell’attività di allevamento di animali.

All’esito delle necessarie verifiche svolte dai Carabinieri, il titolare dell’azienda, un uomo di 41anni de luogo, è stato deferito, in stato di libertà, per mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione in materia di salute e sicurezza e omessa formazione specifica per l’uso di attrezzature.

Per le predette ipotesi di reato sono previste ammende per complessivi 7.800 euro circa.

Durante il controllo i Carabinieri hanno vagliato la posizione di due lavoratori, di cui uno di nazionalità indiana, che compiutamente identificati, sono risultati tutti in regola con le preventive comunicazioni di assunzione e l’indiano è risultato in regola sul territorio Nazionale.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione