Dal 14 gennaio gli appuntamenti online per la Sicilia La Comunità Papa Giovanni XXIII, in collaborazione con le associazioni del Forum delle Associazioni Familiari, propone un corso di formazione rivolto alle famiglie e ai singoli interessati ad accogliere bambini e ragazzi in difficoltà, e a tutte le persone interessate a scoprire le reti di accoglienza e le possibilità dell’ affidamento familiare.

Il corso di formazione Affido, occasione di bene si rivolge al territorio siciliano e rientra fra le iniziative del progetto Confido per la promozione dell’affido, dell’adozione e del ruolo del tutore volontario.



Gli incontri mensili si terranno online, con appuntamenti serali, a partire dal 14 gennaio 2020. Fra i relatori ci saranno gli esperti delle realtà coinvolte, e saranno ospiti professionisti esterni.



Giovanni Paolo Ramonda, Presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII, spiega: «L’affido rimane anche durante l’emergenza del Covid-19 un’esperienza molto significativa per i minori in difficoltà, che in questo modo possono ritrovare dei genitori disposti ad amarli. È un atto di grande gratuità che interviene in situazioni di disagio molto grave; le famiglie affidatarie continuano a tenere i contatti con le famiglie di origine dei bambini e dei ragazzi, lavorando dove possibile per un ritorno a casa».



Per poter partecipare si richiede l’iscrizione al link: progettoconfido.it/formazione/





Per informazioni:



email: confido@forumfamiglie.org

Whatsapp: 320.9305920

Com. Stam.