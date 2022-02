Accordo Fitav / Beretta

Siglato a Roma l’accordo tra i massimi dirigenti Beretta e Fitav ancora insieme Accordo di sponsorizzazione per abbigliamento e accessori

Roma. Fitav e Beretta sono lieti di annunciare la prosecuzione dell’accordo di sponsorizzazione per il triennio 2022-2024. Tutta la competenza della Fabbrica d’Armi di Gardone Val Trompia a supporto degli atleti Azzurri affinché possano essere messi nelle migliori condizioni per raggiungere traguardi sempre più alti. Il focus massimo, va da sé, è quello dei prossimi Giochi olimpici che si terranno a Parigi da fine luglio 2024. Beretta continuerà a offrire il suo know-how nell’ecosistema che ruota attorno alle discipline del tiro che fanno capo a Fitav tramite una completa dotazione di capi di abbigliamento e accessori. Una capacità di sostegno all’atleta che solo la più antica azienda manifatturiera del mondo (dal 1526) è capace di esprimere. Beretta, in partnership con Fitav, ha saputo implementare di anno in anno – dal 2013, data di inizio di questo rapporto con la Federazione – il suo supporto agli agonisti realizzando capi e accessori sempre più tecnologicamente avanzati e quindi in grado di sostenere la performance d’eccellenza.

Stamattina l’accordo è stato siglato da Franco Gussalli Beretta, presidente di Fabbrica d’Armi “Pietro Beretta” e da Luciano Rossi, presidente della Federazione Italiana Tiro a Volo.

Queste le loro dichiarazioni:

Senatore Luciano Rossi, presidente Fitav: “L’accordo che abbiamo siglato oggi con Beretta Armi, che peraltro consolida una collaborazione ormai decennale con l’Azienda di Gardone, si inserisce perfettamente in quella scelta strategica che la Federazione ha compiuto stabilmente nel tempo e che si sintetizza nella volontà di esaltare le eccellenze italiane e di promuovere il made in Italy. Gli anni che stiamo per affrontare in questo quadriennio anomalo che ci condurrà alle Olimpiadi di Parigi 2024 saranno molto impegnativi dal punto di vista tecnico e agonistico: i nostri atleti, i nostri tecnici e l’intero staff federale che seguirà la preparazione in vista dei prossimi Giochi dovranno gestire con accuratezza ogni dettaglio in questo difficile percorso. Ma Fitav, che ha il compito di offrire ai propri atleti le migliori condizioni per produrre il più alto livello di prestazioni sportive, avverte anche l’esigenza di continuare a rendersi ambasciatrice di un’italianità che nel mondo del tiro a volo si esprime ormai da decenni attraverso la qualità della produzione manifatturiera. Anche in questo quadriennio Beretta Armi vestirà dunque gli atleti azzurri e fornirà loro gli accessori da pedana interpretando quello stile italiano che da sempre la nostra Federazione promuove appunto in parallelo ai successi sportivi sulle pedane di tutto il mondo.”

Dottor Franco Gussalli Beretta, presidente Fabbrica d’Armi Pietro Beretta: “La dedizione che Fabbrica d’Armi Pietro Beretta mostra per il settore del tiro manifesta quanto questo mondo sia parte fondante del nostro Dna. Mio padre, Ugo Gussalli Beretta, ha creduto subito nella sinergia: sua la scelta di far partecipare l’Azienda sin dalle prime edizioni dei Giochi Olimpici che hanno incluso la disciplina del tiro. E i risultati raccolti sono sotto gli occhi di tutti. Da quel momento, con costanza e tenacia, il focus è rimasto costante e vieppiù implementato grazie a un continuo miglioramento e aggiornamento della gamma di armi a disposizione dei nostri atleti, come degli appassionati. Ma non ci siamo fermati a ciò: abbiamo maturato e coltivato la convinzione di quanto sia importante riuscire a fornire al tiratore un ecosistema di prodotti che possano contribuire a ottenere le migliori performance. Questa convinzione è diventata realtà grazie anche al team di esperti che in Beretta lavora costantemente per offrire ai tiratori soluzioni sempre più “disegnate” sulle loro esigenze. Oggi siamo qui con Fitav a cementare proprio questo ultimo aspetto: la fornitura completa – siamo al terzo accordo – dell’abbigliamento e accessori ai nostri Azzurri che hanno già iniziato la loro routine più stringente in vista delle Olimpiadi di Parigi in programma fra poco meno di due anni e mezzo. Beretta e Fitav insieme per traguardi sempre più alti”.

Com. Stam./foto