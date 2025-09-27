Accordo Grandi Navi Veloci- Portitalia  Soddisfazione del commissario Tardino: “Uno sforzo attivo e un impegno concreto chiudono una fase delicata”

Con la mediazione e, soprattutto, con il ruolo attivo svolto dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, GNV e Portitalia hanno raggiunto una soluzione condivisa della loro vertenza:

“Esprimo piena soddisfazione per l’intesa siglata tra GNV e Portitalia”, è il commento del commissario straordinario dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. “Ci siamo impegnati con tangibili iniziative a sostegno degli investimenti infrastrutturali in ambito portuale da parte dei privati, e di incentivazione dei traffici, anche per tutelare i lavoratori portuali. Uno sforzo attivo e un impegno concreto che chiudono una fase delicata, ponendo solide basi per una collaborazione costruttiva che possa coniugare efficienza operativa e rispetto delle condizioni di lavoro”.

Com. Stam.