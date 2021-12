MADE4ART Via Ciovasso 17 I BRERA DISTRICT 20121 MILANO Achille Ascani – Giovanni Nicolini MORFOGENESI 10 – 28 dicembre 2021

Dal 10 al 28 dicembre lo spazio di MADE4ART in Via Ciovasso 17 I BRERA DISTRICT a Milano ospiterà la mostra “Morfogenesi”, un progetto tradotto ora, dopo alcuni anni di annotazioni e riflessioni, in una produzione condivisa tra il fotografo Achille Ascani e l’artista concettuale Giovanni Nicolini.

La “meraviglia” diviene forma, osservava Goethe, considerando come il sentimento spontaneo di ammirazione suscitato dall’indagine e da una esperienza inattesa ed eccezionale, nel trasformarsi in immagine, avvicinasse alla conoscenza di sé e del mondo e precisamente da questa premessa pare avviarsi la ricognizione fotografica del mondo vegetale esposta in galleria. Ad un campo visivo che appare debordante nel quotidiano, al punto di rappresentare un ostacolo all’esperienza e alla comprensione della realtà, Ascani e Nicolini oppongono qui una via per cui le situazioni e i fenomeni possano apparire finalmente intellegibili. Le tecniche di ripresa, dilatando la percezione ben oltre i limiti naturali dei sensi ed in particolare della vista, nel ridurre al minimo lo spazio di indagine, aprono ad una prospettiva in cui le varie singolarità siano nuovamente identificabili e classificabili.

Vi è insomma fede nell’idea che le regole del tutto risiedano nel dettaglio e soprattutto che il mondo vegetale sia il più puro osservatorio per la contemplazione e comprensione del mondo nella sua interezza.

Le immagini di “Morfogenesi” avvincono per la compiutezza formale e il disegno narrativo ma anche per

l’intento speculativo che, trovando sostegno nella frammentazione della complessità, rivela ampi percorsi di interpretazione dell’ambiente biologico nel rappresentarlo come opera d’arte e possibile modello d’esistenza.

lunedì ore 15 – 19.30, martedì – venerdì 10 – 19.30, sabato 15 – 18 esposizione visitabile su appuntamento

apertura Giornata del Contemporaneo AMACI sabato 11 dicembre ore 15 – 18 chiuso il 24, 25, 26 dicembre

www.made4art.it, info@made4art.it, (+ 39) 02 23663618

