Acireale. Al via la quarta edizione del Corso “1000 giorni” per una genitorialità consapevole

Riparte un nuovo ciclo di incontri per accompagnare le famiglie nella crescita dei bambini nei primi due anni di vita, con un approccio integrato tra ospedale e territorio.

Acireale – Al via domani, martedì 28 ottobre, la quarta edizione del Corso di Genitorialità “1000 giorni”. Il percorso formativo, dedicato alle famiglie impegnate nella cura e nella crescita dei bambini nei primi due anni di vita, si inserisce nella collaborazione ormai consolidata tra il Consultorio familiare di Acireale e l’Uoc di Pediatria dell’Ospedale “Santa Marta e Santa Venera”, già positivamente sperimentata nei corsi di accompagnamento alla nascita.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una sempre più stretta integrazione tra ospedale e territorio, migliorando la qualità dell’assistenza e ampliando l’offerta di servizi rivolti a famiglie e bambini. Il progetto si ispira ai principi della Nurturing Care e alle più recenti evidenze scientifiche in tema di cura responsiva, sostegno alla genitorialità e promozione del benessere infantile.

Il corso rappresenta un modello di collaborazione virtuosa che coinvolge tutte le figure professionali del Consultorio familiare e i pediatri dell’Uoc di Pediatria, con il contributo organizzativo della Direzione del Distretto sanitario di Acireale. L’approccio multidisciplinare e integrato consente di offrire un accompagnamento concreto e competente alle famiglie, sostenendo i genitori nel loro ruolo e favorendo relazioni affettive sane e consapevoli.

Gli incontri si terranno presso il Consultorio familiare di Acireale, in via Martinez 19, dalle 16.00 alle 18.00, nelle seguenti date: 28 ottobre, 11 novembre, 18 novembre, 25 novembre e 2 dicembre.

Nel corso degli appuntamenti verranno affrontati temi quali l’alimentazione autonoma (smettere di allattare, primi assaggi e pasti sicuri), la routine del sonno, il benessere personale, la sicurezza domestica e le vaccinazioni, e un laboratorio esperienziale di lettura ad alta voce con gli albi illustrati, condotto dal “maestro della voce” Raimondo Vecchio.

Il corso – promosso dal Dipartimento Materno Infantile, diretto da Angelo Tarascio; dall’Uoc Coordinamento Territoriale Materno Infantile, guidata da Alessandro Sammartino; dal Distretto sanitario di Acireale, diretto da Michelangelo Marino; in collaborazione con l’Uoc di Pediatria dell’Ospedale “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale, guidata da Cettina Nicotra – è gratuito, non richiede prenotazione ed è aperto anche alle famiglie non residenti nel Comune di Acireale. I bambini sono i benvenuti.

Il percorso sarà condotto da un’équipe multidisciplinare integrata, composta da assistente sociale, ginecologa, ostetrica e psicologa del Consultorio familiare, insieme ai pediatri dell’Uoc di Pediatria dell’Ospedale di Acireale. L’approccio, coerente con le tematiche trattate, favorirà la condivisione di esperienze, buone pratiche e strumenti utili per vivere con maggiore consapevolezza i primi anni di vita del bambino.

L’iniziativa intende offrire ai genitori un’occasione di confronto, apprendimento e crescita condivisa, per scoprire un nuovo modo di vivere la maternità e la paternità, all’insegna di una genitorialità positiva e responsiva, attenta ai bisogni evolutivi, relazionali e affettivi dei più piccoli.

Com. Stam.