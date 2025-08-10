Acireale controlli straordinari dei Carabinieri: tre denunce, sequestri e sanzioni

Durante la stagione estiva, con l’aumento della presenza di cittadini e turisti nei centri urbani e nelle località costiere, i Carabinieri di Catania hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, secondo le linee guida del Comando Provinciale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, prevenire episodi di illegalità e tutelare la tranquillità pubblica, in particolare nelle zone maggiormente interessate dalla movida serale e notturna.

A tal fine, i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno predisposto un articolato servizio coordinato con il supporto della Compagnia d’Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, che ha permesso di monitorare le zone di Acireale e Aci Castello.

Durante l’attività, grazie a dei controlli mirati, sono emerse tre situazioni rilevanti che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di altrettanti soggetti. Un uomo di 51 anni, residente ad Acireale, infatti, è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, circostanze che hanno fatto scattare la denuncia per detenzione ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Un 32enne di Aci Catena, invece, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte, ed anche per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per evasione.

Infine, un 30enne acese, incensurato, è stato fermato mentre cedeva una dose di cocaina; perquisito, aveva in tasca altri 0,2 grammi della stessa sostanza, pertanto, sulla base degli elementi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato deferito per spaccio.

Durante l’intero servizio, sono stati identificati 83 soggetti e controllati 58 veicoli, con la contestazione di 15 infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza casco, circolazione senza assicurazione e utilizzo di veicoli già sottoposti a sequestro, e i Carabinieri hanno inoltre sequestrato 6 motoveicoli. Sanzionato anche un parcheggiatore abusivo, sorpreso per la prima volta a esercitare l’illecita attività, mentre 5 persone sono state segnalate per uso personale di sostanze stupefacenti.