Dopo l’anteprima sul sito di Wu Magazine, disponibile oggi anche su Youtube il video di Acqua, il nuovo singolo di Paul Giorgi fuori per Le Siepi Dischi in distribuzione Believe.

Un nuovo capitolo dopo il debutto con Tigre, che ci immerge ancora una volta nella giungla lo-fi che si contamina di influenze indie-rock in attesa di un disco di prossima uscita.

Acqua l’ho scritta qualche anno fa. C’è un locale della mia città in cui andavamo ogni fine settimana e ricordo che una sera c’era questo caldo pazzesco. Fumavamo dentro e sembrava tutto fuori fuoco. A un tratto una ragazza mi passa affianco portando con sè l’aria fresca che c’era fuori, una boccata d’aria di cui avevo proprio bisogno. E il pezzo è nato lì, così. Il mattino dopo l’ho finito di scrivere. In realtà ero indeciso se chiamare il pezzo acqua oppure gabbiani. A sentirla adesso sembra come guardare una serie di fotografie, alcune nel buio dell’alba, alcune un po’ porno.

BIO:Paul Giorgi nasce il 19 maggio del 1995 ad Ascoli Piceno nelle Marche.

Inizia a fare musica all’età di 5 anni. Esce dalle superiori e, nonostante la passione per la musica, si iscrive a ingegneria. Nel frattempo, però, si diploma anche in chitarra con la Music Academy e un giorno si imbatte per caso in un concorso musicale nel quale vince una borso di studio per autori al Cet di Mogol. Nel mentre, la carriera universitaria va male e la lascia per dedicarsi completamente alla musica nel duplice ruolo di cantautore e produttore per altri artisti della sua città. Nel 2020, rimasto a casa il più del suo tempo per un virus diffuso su scala globale, scrive e registra un album “animalesco” che verrà seguito dall’ennesima etichetta indipendente e che vedrà la luce nel corso di quest’anno.

