Acquaformosa cantiere a cielo aperto

L’intero territorio del comune di Acquaformosa, a breve, sarà un vero e proprio cantiere a cielo aperto. Tanti sono i lavori in programma e vanno dalla realizzazione della strada di collegamento Acquaformosa – Altomonte all’efficientamento energetico, dall’adeguamento sismico della palestra comunale alla ristrutturazione e rifacimento del campetto polivalente, dalla sistemazione e bitumazione di alcune strade comunali all’aggiudicazione dei lavori che riguardano Palazzo Rossano.

A darne notizia è il primo cittadino, Gennaro Capparelli, il quale informa che, nei giorni scorsi, è stato firmato, nel rispetto di tutte le tempistiche burocratiche in materia, il contratto di appalto con l’impresa che si è aggiudicata i lavori da 1 milione di euro per la sistemazione della strada di collegamento Acquaformosa – Altomonte e in questi giorni inizieranno i lavori. “La strada per Altomonte, come ho già avuto modo di dire durante l’evento di presentazione dell’opera, sono certo – ha sottolinea il sindaco Capparelli – che rappresenterà un volano importantissimo per lo sviluppo soprattutto turistico della comunità. Altomonte, infatti, è un paese che sa vivere di turismo e, dunque, il potenziamento di questa arteria viaria aprirà la possibilità di trascorrere anche qualche giornata nel nostro Comune, visitare la nostra bellissima chiesa di San Giovanni Battista, la nostra montagna con il santuario della Madonna del Monte, l’area faunistica per uccelli rapaci e tanto altro ancora”. Il primo cittadino di Acquaformosa informa, altresì, che è stato firmato il contratto dei lavori riguardante l’efficientamento energetico e i relativi lavori, finanziati dal Ministero, inizieranno in questi giorni. Cosi come nei prossimi giorni inizieranno i lavori, per circa 500 mila euro, di adeguamento sismico della palestra comunale che sarà, inoltre, completamente ristrutturata. A breve sarà espletato l’appalto, per 550 mila euro, riguardante i lavori per ristrutturazione e il rifacimento campetto polivalente che sarà completamente ridisegnato con il rifacimento del manto, delle gradinate e con la copertura parziale con pannelli fotovoltaici. I lavori dovrebbero iniziare nella prossima primavera. Cosi come in primavera, annuncia il sindaco Capparelli, dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione e bitumazione della variante sud della zona del depuratore, lavori finanziati per 100 mila euro dalla Regione Calabria per 100 mila euro e nel prossimo mese di marzo verranno attivate tutte le formalità per l’aggiudicazione dei lavori da 1 milione e 500 Mila euro che riguarderanno l’ex Palazzo Rossano. “Nei prossimi giorni il comune di Acquaformosa sarà tutto un cantiere. Lavori che certamente causeranno dei disagi alla comunità e di questo, come amministrazione, chiediamo scusa, ma l’importante è che queste opere possano finalmente essere realizzate nell’interesse di tutta la nostra comunità. Io e miei collaboratori stiamo lavorando sodo e con passione perché solo così i progetti diventano opere”, conclude il sindaco, Gennaro Capparelli.

