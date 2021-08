A ottobre crescita del 0,2% nella vendita delle auto usate, gli italiani non rinunciano a sostituire il proprio veicolo controllare prima di acquistare un’auto usata: la checklist Ma da quali controlli si inizia? Per rispondere automobile.it propone una guida in 5 punti

Milano – automobile.it, sito di annunci di auto usate, nuove, Km 0 e a noleggio di proprietà del gruppo eBay, ha lanciato lo strumento valutazione auto disponibile sul portale per calcolare il valore di un veicolo usato in tempo reale con pochi semplici passaggi e, a supporto di questo nuovo tool, gli esperti del portale hanno elaborato anche una guida dedicata a tutti coloro che vogliono vendere il proprio veicolo e magari acquistarne uno usato nel migliore dei modi corredata da una speciale checklist dove sono riassunti in 5 punti gli aspetti di cui tenere conto durante una compravendita.

In base al rapporto mensile dell’Automobile Club d’Italia, inerente lo status del mercato dell’auto, il mese di ottobre ha visto una diminuzione delle nuove immatricolazioni mentre le vendite di auto usate sono cresciute dello 0,2% e hanno raggiunto quota 303.091. Anche se in diminuzione, questi dati dimostrano che gli italiani non rinunciano all’acquisto dell’usato, probabilmente complice la crisi economica e l’emergenza COVID che, se da una parte ha diminuito la capacità di spesa, dall’altra rende più sicuro l’utilizzo di un veicolo privato.

Se si sceglie di acquistare un’automobile usata i controlli sono fondamentali e attraverso un’attenta analisi si può scongiurare un cattivo affare. Ecco, quindi, la checklist con cinque passaggi indispensabili, elaborata dagli esperti di automobile.it.

1.L’ultima revisione

Il Codice della Strada obbliga i proprietari di tutti i mezzi a due e quattro ruote di effettuare la revisione, cioè un controllo indispensabile per verificare l’idoneità del mezzo a circolare. Questo controllo viene effettuato da un tecnico specializzato che accerta lo stato della meccanica e della carrozzeria del mezzo, oltre ai suoi livelli di sicurezza durante la marcia e, in caso di esito positivo, consegna al proprietario il certificato di revisione, ossia il documento contenente i dati identificativi dell’auto, quelli relativi alle verifiche e al chilometraggio della vettura sottoposta a revisione.

2.I chilometri effettivi

Controllare l’esito dell’ultima revisione prima di acquistare un’auto usata si rivela di fondamentale importanza, sia per essere certi di poter circolare su strada con un mezzo idoneo sia per conoscere con assoluta certezza i chilometri effettivi percorsi dalla vettura. Per avere la certezza che i dati riportati corrispondano è sufficiente collegarsi al Portale dell’Automobilista e inserire i dati della targa dell’auto usata così da avere accesso a tutte le informazioni necessarie.



3.Il prezzo

Uno dei dubbi che spesso assale chi si reca ad acquistare un’auto usata è quello relativo al prezzo. Nella fase della trattativa è normale che le due parti, venditore e acquirente, cerchino di strappare il prezzo più conveniente, ma la base di partenza deve essere realistica e non si può quindi né pretendere di acquistare una vettura a un prezzo decisamente inferiore a quello di mercato né di pagare un prezzo elevato. Per aiutare gli automobilisti a conoscere il prezzo corretto di un’auto usata sono presenti numerosi listini che tengono conto dell’anno di produzione, della motorizzazione e dell’allestimento della vettura oltre che delle condizioni generali. Sulla base di questi listini è possibile intavolare una trattativa per acquistare l’auto usata al prezzo migliore e controllare il prezzo della vettura attraverso una valutazione dell’auto. Proprio per aiutare in questa situazione automobile.it ha lanciato il tool strumento valutazione auto e ha realizzato un simpatico e utile video con Fjona Cakalli che approfondisce la questione.

4.La documentazione

Oltre alla verifica dell’avvenuta revisione, quando ci si accinge ad acquistare un’auto usata è sempre bene effettuare un controllo di tutta la documentazione. Il certificato di proprietà, la carta di circolazione, l’assicurazione, il libretto dei tagliandi sono tutti documenti fondamentali per completare l’acquisto di un’auto usata.

In particolare, il certificato di proprietà consente all’acquirente di verificare che non siano ipoteche legate al veicolo, tuttavia è possibile effettuare preventivamente questo controllo anche tramite il sito dell’ACI o recandosi presso qualsiasi agenzia di pratiche automobilistiche, richiedendo una visura della targa dal costo di pochi euro.

Altro documento fondamentale è poi la carta di circolazione che riporta il nome dell’attuale proprietario e le caratteristiche tecniche del veicolo omologato, incluse le integrazioni di accessori o sistemi che ne modificano le caratteristiche originarie.

E’ importante inoltre verificare poi che il numero di targa e il numero di telaio dell’auto usata corrisponda a quello riportato sulla carta di circolazione, se l’auto è ancora in garanzia, il pagamento dell’ultimo bollo e se sono disponibili le ricevute degli eventuali interventi meccanici effettuati così da conoscere la storia completa dell’auto usata.

5.Accertamenti meccanici e visivi

Oltre ai controlli burocratici è poi fondamentale verificare che le condizioni del veicolo siano soddisfacenti. Ovviamente ciò che salta subito all’occhio sono le condizioni della carrozzeria e quindi è necessario verificare che non ci siano graffi o ammaccature tali da incidere sul prezzo finale di acquisto, così come fondamentale è il controllo dello stato degli interni e del funzionamento dei vari accessori.

Per quel che riguarda la parte meccanica, invece, è sempre consigliabile effettuare un test su strada così da verificare che i freni funzionino correttamente, che il motore non presenti problemi ai vari giri, non perda liquidi e le marce si inseriscano senza problemi, che lo sterzo non vibri e sia allineato e infine controllare sempre lo stato di usura delle gomme.

Compendio dei 5 punti:

Cosa bisogna controllare prima di acquistare un’auto usata?

Prima di acquistare un’auto usata è opportuno controllare l’esito dell’ultima revisione, verificare online che il prezzo di base sia corretto, controllare la correttezza di tutti i documenti e infine effettuare alcuni controlli.

Dove posso verificare che il prezzo dell’auto usata sia corretto?

Si possono consultare numerosi listini presenti sia sul web che in formato cartaceo, che tengono conto dell’anno di produzione, della motorizzazione e dell’allestimento della vettura oltre che delle condizioni generali.

Quali documenti bisogna controllare prima di acquistare un’auto usata?

I documenti fondamentali per completare l’acquisto di un’auto usata sono il certificato di proprietà, la carta di circolazione, l’assicurazione e il libretto dei tagliandi.

Quali sono gli accertamenti visivi da fare prima di comprare un’auto usata?

Per quanto riguarda le condizioni della carrozzeria, sarà necessario verificare che non vi siano graffi o ammaccature tali da incidere sul prezzo finale di acquisto.

Quali sono gli accertamenti meccanici da fare prima di comprare un’auto usata?

Effettuare un test su strada è sempre consigliabile, così da verificare che i freni funzionino correttamente, che il motore non presenti problemi ai vari giri, non perda liquidi e le marce si inseriscano correttamente, che lo sterzo non vibri e sia allineato ed infine controllare sempre lo stato di usura delle gomme.

