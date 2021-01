Continuano i corsi attoriali ideati e condotti dall’attrice e doppiatrice italo-inglese Alex Elton. “Acting & Co” è un percorso conoscitivo di sé stessi attraverso l’arte. E’ diretto a chiunque lo vorrà ascoltare.

Si tratta di un contenitore camaleontico, dove si affronteranno varie tematiche che ruotano intorno all’arte, a360°. Si parlerà di curiosità, delle varie tecniche attoriali, la costruzione di un personaggio in pillole, la preparazione di un monologo, come gestire l’ansia di un provino. Si parlerà, inoltre, di come riscaldare il corpo e la voce, su come gestire il respiro, come lavorare sulle emozioni, le tecniche orientali e lo yoga. Letture, interviste e tanto altro. Questi alcuni argomenti trattati tra i mesi di novembre-dicembre 2020 e gennaio 2021.

– Riscaldamento corpo, voce e mente

L’attore è un atleta del palco e come tale si deve riscaldare, proprio come un atleta o un cantante. Se vuoi scoprire delle piccole pillole utili per riscaldare corpo voce e mente.

-Il tuo provino

Quanti di noi, attori, ci siamo chiesti “come devo prepararmi per il provino?

Questo podcast affronta i vari step di preparazione del provino dal punto di vista di studio, attitudine psico-fisica e abbigliamento, fino al fatidico giorno.

–La figura dell’Attore

L’attore è un artista che interpreta un ruolo per il teatro, il cinema, la televisione.

Avremo come ospite d’eccezione Lisa Angelillo, performer, attrice e cantante a tutto tondo, che ci parlerà della sua esperienza d’Artista.

–Your voice… your visiting card

Vuoi imparare a gestire la tua voce per comunicare in modo efficace ed acquisire più sicurezza?

La nostra voce è lo strumento principale che utilizziamo per comunicare in quasi tutti i contesti.

Se sei un manager, un imprenditore, un commerciante, un insegnante, un attore… questo episodio fa per te.

–Quando il Teatro incontra lo Yoga

I grandi Maestri del teatro, compreso Stanislavski, hanno scoperto quanto le arti orientali potessero dare alla ricerca teatrale e al suo sviluppo anche in occidente. In questo episodio un incontro in diretta con Roberta Fiscaletti, laureata in Scienze Motorie, yoga e martial arts trainer e meditation coach che ci parlerà dell’approccio con la meditazione. (Per informazioni visitare la Landing Page: www.alexonstage.com)

Franco Verruso

Com. Stam.