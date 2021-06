Altomonte (Cs) – La Città d’Arte di Altomonte tappa del Get in touch (mettiti in contatto), il ritiro emozionale antisocial con percorso pedagogico contro tutte le forme di violenza al quale parteciperanno per 4 week end consecutivi e provenendo dalla Campania, 120 ragazzi tra gli 11 ed i 17 anni, chiamati alla sfida di spegnere per tre giorni smartphone e dispositivi tecnologici.

Ad esprimere soddisfazione per l’iniziativa è il Sindaco Gianpietro Coppola, ringraziando con l’assessore ai servizi sociali Emilia Romeo, l’associazione Felicita per aver voluto condividere con l’Amministrazione Comunale anche questo importante progetto di sensibilizzazione e prevenzione.

Impegnata nel promuovere la cultura della non violenza di genere, l’associazione Felicita, che ha sede a Salerno, si batte, tra le altre cose, per l’obbligatorietà dell’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole.

Trovo geniale – conclude Coppola – l’iniziativa che allontana i nostri giovani dal rischio della dipendenza e li fa riappropriare di una dimensione fatta di rapporti diretti ed autentici, non filtrati da dispositivi, rete e mondo virtuale. È un ritorno allo stare insieme in semplicità ed armonia dal grande valore educativo. Ringrazio tutte le colleghe ed i colleghi di Giunta e Consiglio che hanno attivamente collaborato a questa iniziativa.

Finanziato dalla Regione Campania con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’obiettivo di Get in touch – il futuro è vicino, già partito lo scorso 18 giugno con l’accoglienza del primo gruppo di partecipanti, è quello di far riscoprire il piacere di comunicare e stare insieme in maniera naturale, disconnessi e lontani dalla tecnologia. I ragazzi saranno ospitati nell’Ostello della Gioventù San Giacomo, nel centro storico di Altomonte, uno dei Borghi più belli d’Italia. – (FONTE – COMUNE DI ALTOMONTE – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying)

Com. Stam.