Ad Andrea Nucita la “Prima” di International Rally Cup: vittoria al Rallye Elba su Citroën C3 Rally2

BEDONIA (PR) -Andrea Nucita, con Alessandro Floris alle note, ha archiviato con il miglior risultato possibile il Rallye Elba, appuntamento di apertura di International Rally Cup. Il pilota siciliano ha prevalso su Citroën C3 Rally2 alternandosi al vertice della classifica provvisoria con il diretto avversario Stefano Albertini, in gara su Skoda Fabia RS. Albertini, appesantito da una penalità di venti secondi relativa al superamento del limite imposto in un tratto di slow-zone, ha condiviso con Danilo Fappani il secondo gradino del podio, prevalendo per due soli decimi su Bostjan Avbelj. Il pilota sloveno, al volante della Skoda Fabia Rally2, si è reso protagonista di una performance crescente che gli ha permesso, al sabato, di recuperare cinque posizioni, garantendosi il terzo miglior punteggio della serie promossa da IRC Sport e Pirelli alla prima collaborazione con la copilota Rebeka Kobal.

Quarto, vincitore della classifica di IRC Challenge, Filippo Bravi. Il pilota friulano, sulla Hyundai i20 N Rally2 che ha visto sul sedile destro Paolo Cargnelutti, ha concluso quarto assoluta precedendo Nicola Sartor e Manuel Menegon, con il driver veneto rallentato da un errore costato lo spegnimento della sua Skoda Fabia RS sulla prova speciale “Due Colli”. Sesta posizione – nella graduatoria di IRC – per Antonio Rusce e Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS, seguiti da Giuseppe Di Palma e “Cobretti”, al volante – per la prima volta – della Citroën C3 Rally2, su strade mai affrontate in precedenza. Ottava posizione per Alessandro Re e Marco Vozzo, con la loro Skoda Fabia seguita da quella di Gianluca Tosi e Alessandro Del Barba e da quella portata in gara da Roberto Cresci e Fabio Ciabatti, decimi nella classifica assoluta della serie. Nella classifica del Trofeo Prestige, a prevalere sono stati Marco Zannier e Paolo Colonnello – su Renault Clio Williams – mentre, nel confronto valido per il Trofeo 4 Ruote Motrici, i vincitori sono Matteo Giordano e Manuela Siragusa, su Renault Clio Rally3. Marco Varetto e Vittorio Bianco, su Opel Corsa, hanno acquisito il miglior punteggio nel Trofeo Rally4 mentre, nel Trofeo R2, hanno prevalso Loris Battistelli e Matteo Ciorciaro, su Peugeot 208 R2. Marco Nicoletti e Veronica Modolo sono stati i più veloci nell’agguerrito confronto del Trofeo Rally5, interpretato su Renault Clio. Piergiorgio Di Piazza e Alessandro Martinis, hanno conquistato il massimo punteggio nel Trofeo Sport, su Peugeot 106 di classe A6. Arianna Doriguzzi ed Elena Sica hanno vinto nel confronto femminile, su Renault Clio Rally5 mentre, tra gli Over 55, i più veloci sono stati Marco Silva e Giovanni Pina, su Skoda Fabia RS.

Il prossimo appuntamento di International Rally Cup chiamerà i suoi protagonisti al confronto sulle strade del Rally Internazionale del Taro, in programma il 24 e 25 maggio 2025.

Nella foto: Andrea Nucita in azione

