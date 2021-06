26 ore 8 minuti e 10 secondi, questo è il tempo che ha impiegato a coprire le 241 miglia del percorso della Rolex Giraglia 2021 il maxi 100’ Arca SGR di Guido e Adalberto Miani, con Furio Benussi come skipper e un equipaggio di talenti come Vittorio Bissaro, Andrea Caracci, Nicolas Brezzi, Stefano Spangaro (boat captain), Lorenzo Bressani, Andrea Ballico e tanti altri che hanno compiuto l’impresa.

La vittoria in tempo reale era il nostro obiettivo – ha raccontato all’arrivo proprio Guido Miani – ma è stata incerta fino alle ultime miglia con Magic Carpet Cubed che ci è stato vicinissimo per tutta la regata. Abbiamo navigato sempre bene e al massimo della velocità, un po’ lenti nella prima parte della regata con venti piuttosto leggeri, ma siamo stati ricompensati da una tratta finale fantastica. Dal giro della Giraglia abbiamo toccato punte di oltre 21 nodi di velocità. Il record in queste condizioni era impensabile, ma la barca ha dimostrato tutto il suo potenziale contro avversari non facili”. Arca SGR ha girato l’isolotto della Giraglia questa mattina alle 7:01 seguita a 15 minuti di distanza da Magic Carpet Cubed di Lindsay Owen-Jones. Alle 08:44 è stato il turno di Leopard 3 che ha così chiuso il terzetto che è stato in testa per tutta la regata. Ampiamente rispettate le condizioni meteo previste alla partenza, con il vento da SW che è andato a intensificarsi nel corso della giornata e che ha dato una spinta notevole alle barche rimaste indietro e che, al momento di scrivere, viaggiano verso nord a velocità superiori ai 10 nodi.



Questi i primi 10 passaggi alla Giraglia

07:01 Arca

07:16 Magic Carpet

08:44 Leopard 3

10:06 Capricorno

10:13 Pendragon VI

10:17 Anywave Safilens

11:12 @robas

12:45 Leaps and Bounds 2

12:45 Inti 3

12:46 Wild Joe



Tra la nottata di oggi e la giornata di domani sono previsti gli arrivi del grosso della flotta, con la sede dello Yacht Club Italiano che si è attrezzata per accogliere H24 tutti i velisti ‘reduci’ dalla bella navigazione, con distribuzione di focaccia e bevande, nell’assoluto rispetto delle disposizioni in materia di Covid. Bisognerà attendere ancora diverse ore e altrettanti arrivi prima di poter ipotizzare una classifica in tempo compensato, benché si possano già evidenziare le ottime performance overall dell’IRC52 @Robas del francese Gerard Logel in IRC (il raggruppamento più numeroso con 74 partenti) e dello Swan 42 Voloira IV di Francesco Zucchi tra gli ORC.



Prosegue la diretta TV, con la Rolex Giraglia che, per la prima volta, è sulle scene televisive con collegamenti giornalieri dal mare e da terra. Oggi un lungo collegamento gestito dalle troupe di Primocanale Production ha seguito tutte le fasi di avvicinamento e atterraggio dei primi arrivati in tempo reale. Tutti i contenuti sono disponibili sul sito di Primocanale e sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano.



Qui il link per il tracking online.



Protocollo sicurezza COVID

Per l’edizione 2021 è obbligatoria la registrazione via mail e il download di un pass, inviato a tutti i partecipanti iscritti, requisito indispensabile per accedere alle aree riservate alla manifestazione, Race Village di Sanremo e Genova, Yacht Club Sanremo e Yacht Club Italiano a Genova. Tutte le informazioni sono disponibili in questa sezione del sito rolexgiraglia.com .

Organizzazione

La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération Francaise de Voile e in collaborazione con:

Société Nautique de Saint Tropez

Yacht Club Sanremo

Yacht Club de France

Union Nationale pour la Course au Large

The International Maxi Association

Città di Sanremo

E con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria

Sempre attivo il sostegno dell’IMA, l’International Maxi Association, che ha inserito la Rolex Giraglia all’interno dell’IMA Mediterranean Maxi Offshore Challenge 2020-2021 e che ha previsto un premio speciale per il best placed IMA member tra i maxi.



LA ROLEX GIRAGLIA

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è Title Partner della Rolex Giraglia dal 1998.



SLAM sponsor tecnico della Rolex Giraglia 2021

Slam, si conferma sponsor tecnico dell’edizione 2021, è in arrivo una limited edition dedicata a questo prestigioso evento: t-shirt con stampa ”barche in regata”, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, borse con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia. La limited edition sarà acquistabile on-line e nei flagship-store Slam a Genova, Sanremo, e presso la sede dello Yacht Club Italiano.

