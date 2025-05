Ad Arco di Trento lo spettacolo sportivo delle giovanissime promesse dell’arrampicata

Si è appena concluso il primo capitolo dei Campionati Italiani Giovanili in programma presso il rinnovato Centro Tecnico Federale di Arco. Nel weekend del 23-25 maggio si sono radunati 340 atleti di età compresa fra i 10 e i 16 anni, da oltre 80 asd/ssd affiliate sul territorio, per competere con grande entusiasmo nelle 3 specialità.

Il meteo ha concesso una tregua, dopo il forte temporale di giovedì, permettendo il regolare svolgimento di tutte le prove, in un generale clima di serenità e gioia.

Il bilancio di questa tre giorni è quindi decisamente positivo: tante nuovissime leve dell’arrampicata sportiva italiana si sono cimentate per la prima volta in un contesto agonistico nazionale, mentre alcuni talenti hanno confermato le loro capacità, ribadendo gli ottimi risultati dell’anno scorso. Tutti climbers che vanno tenuti d’occhio e aiutati nel loro percorso di crescita sportivo per migliorare e ambire a importanti traguardi.

Il miglior vivaio è risultato essere quello del Trentino-Alto Adige, seguito dal Veneto, con la Lombardia al 3° posto.

Aldilà dei risultati singoli, di squadra o del territorio, la vera vittoria è stata assistere allo spirito agonistico di tutti questi atleti, unito ad un forte senso di comunità e di rispetto, che hanno decretato il successo di questa manifestazione.

Il prossimo weekend i Campionati Italiani Giovanili avranno un secondo capitolo, sfruttando lo stesso palcoscenico, ma mettendo in gioco età differenti: competeranno infatti gli atleti U17, U19 e U21: saranno presenti 320 atleti di età compresa fra i 15 e i 25 anni.

Il Presidente Federale Davide Battistella si è detto molto felice di aver inaugurato in modo informale il nuovo Centro Federale, frutto di uno sforzo importante degli anni scorsi, per riuscire a consegnare finalmente una sede per l’allenamento agli atleti azzurri: “Complimenti a tutto lo staff federale per l’organizzazione dei CIG. Vedere tanti ragazzi assieme, impegnati nella competizione e pieni di entusiasmo, rappresenta il coronamento degli sforzi che sono stati fatti e ci appaga tantissimo. Era un mio obiettivo principale avere un Centro Federale: ci siamo riusciti, anche se questa è stata un’inaugurazione non formale. Ora aspettiamo il secondo weekend per arrivare poi a un’inaugurazione ufficiale più avanti, ma intanto è una grande soddisfazione vedere il Centro così animato ed operativo”.

La FASI si sta impegnando, assieme a giudici, tracciatori, collaboratori, e col prezioso e professionale supporto dello staff sanitario della Croce Rossa e del corpo delle Fiamme Gialle, affinché i Campionati Italiani Giovanili rappresentino una vera e propria festa sportiva. Ma se questa manifestazione è così emozionante il merito è principalmente degli atleti, dei tecnici, delle società, delle famiglie e delle delegazioni regionali che hanno partecipato e parteciperanno, rendendo questi appuntamenti un’incredibile fonte di motivazione e stimolo, assistendo ai progressi delle nuove promesse dell’arrampicata sportiva italiana

RISULTATI E CLASSIFICHE:

LEAD U13 femminile

1° Sophie Pederiva (AVS Brixen), 2° Valentina Muzzio (MilanoArrampicata), 3° Alice Liessi (Chiodo Fisso)

LEAD U13 maschile

1° Marco Lippi (MilanoArrampicata),Simon Fill (AVS Brixen), 3° Francesco Castaldo (Rock It Arrampicata)

LEAD U15 femminile

1° Chiara Franceschi (Arco Climbing); 2° Agnese De Micheli (Vertikarcare); 3° Nadja Ranalter (AVS Brixen)

LEAD U15 maschile

1° Hervé Melada (Mad Climbers ASD); 2° Forrest Christopher Marangoni (Pro Recco); 3° Anton Moser (AVS St. Pauls)

SPEED U13 femminile

1° Valentina Muzzio (MilanoArrampicata), 2° Arianna Rando (Kundalini), 3° Martina Fesl (AVS St. Pauls)

SPEED U13 maschile

1° Marco Lippi (MilanoArrampicata), 2° Michele Caputa (Pro Recco), 3° Martino Peli (On Sight)

SPEED U15 femminile

1° Margherita Palazzina De Vecchi (Stone Age), 2° Agnese De Micheli (Vertikarcare), 3° Chiara Franceschi (Arco Climbing)

SPEED U15 maschile

1° Riccardo Bergamaschi Cremonesi (Big Walls), 2° Jaouad Bouih (Climbers Triuggio), 3° Giorgio Tosarello (Pro Recco)

BOULDER U13 femminile

1° Lisa Mair (AVS St. Pauls), 2° Valentina Muzzio (MilanoArrampicata), 3° Emma Piccirillo (Zero Gravity)

BOULDER U13 maschile

1° Marco Lippi (MilanoArrampicata),2° Simon Fill (AVS Brixen), 3° Pietro Casciu (S’Avanzada Climbing)

BOULDER U15 femminile

1° Chiara Franceschi (Arco Vlimbing), Aurora Grigoli (Kadoinkatena Genova), 3° Agnese De Micheli (Vertikarcare)

BOULDER U15 maschile

1° Hervè Melada, 2° Matteo Franchi (Beta House), 3° Forrest Christopher Marangoni (Pro Recco)

CLASSIFICA A SQUADRE U13 – U15

1° MilanoArrampicata A.S.D. (6 ori, 2 argenti), 2° Arco Climbing (3 ori, 1 bronzo), 3° Mad Climbers A.S.D. (3 ori).

OMBINATA U11 femminile

1° Theresa Martini (AVS St. Pauls), 2° Matilde Carrer (Adrenaline ASD), 3° Sibilla Citton (Geko Wall)

COMBINATA U11 maschile

1° Samuel Waldner (Sektion Meran des Alpenvereins Sudtirol), 2° Alessandro Fabi Cardinali (Star Wall Climbing), 3° Cesare Trillò (Climbing Side Roma)

COMBINATA squadre maschile U11

1° Trentino-Alto Adige, 2° Lazio, 3° Emilia-Romagna

COMBINATA squadre femminile U11

1° Trentino-Alto Adige, 2° Veneto, 3° Lombardia

Com. Stam. FASI