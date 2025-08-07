Ad Helsinki l’azzurro Ponzinibio incoronato vice campione mondiale Speed U19

Una spedizione impegnativa e costruttiva quella del team italiano ai Mondiali Giovanili di Helsinki, che torna in Italia con il quarto posto di Reusa nella Lead U19, il quarto posto di Jacopo titi nella Speed U17, il quinto posto di Chelleris nella Lead U17, ma soprattutto con il fantastico argento nella Speed di Francesco Ponzinibio, che lo consacra vice Campione del Mondo della specialità nella categoria U19.

Nelle qualifiche Boulder 5 azzurri hanno conquistato il pass per la semifinale U19 (Stella Giacani al 5° posto, Matilda Liù Moar al 23°, Giovanni Bagnoli all’8° posto, Riccardo Vicentini all’11°, Matteo Reusa al 21°) e 3 per la semifinale U17 (Matteo Tranquilli in 15° posizione; Leonardo Donola in 18°, Pietro Franzoni in 21°). In semifinale hanno dato il massimo, ma purtroppo non sono riusciti ad agguantare il pass per la finale. Nella categoria U19 la Giacani si è piazzata in 15° posizione, la Moar in 18°. Sul fronte maschile Bagnoli ha terminato la gara al 13° posto, Reusa al 19° e Vicentini al 21°. Nella categoria U17 Franzoni si è piazzato in 11° posizione, Donola in 19° e Tranquilli in 22°.

Una lunga ed appassionante sfida quella delle qualifiche Lead U19, dove 5 azzurri si sono aggiudicati un posto nella semifinale. Riccardo Vicentini con una notevole prestazione si è classificato in 8° posizione, Matteo Reusa, a sua volta con una buonissima prova, si è piazzato al 9° posto, Gianluca Vighetti è approdato in 14° piazza, e sul fronte femminile Matilda Liù Moar ha raggiunto la 14° posizione e Bettina Dorfmann la 19°.

Nella semifinale Matteo Reusa ha realizzato un’ottima performance, raggiungendo la presa 32+, e si è piazzato al 6° posto, conquistando un posto nella finale Mondiale.

Gli altri azzurri Vicentini e Vighetti si sono posizionati rispettivamente al 12° e al 16° posto. La Moar ha terminato la gara in 14° posizione, la Dorfmann in 24°.

Nella finale Reusa lotta con grinta per il podio, raggiunge la presa 35+ e si piazza al 4° posto, dopo il terzetto del podio che raggiunge la presa 36+.

Nelle qualifiche Lead U17 sono stati 3 gli azzurri hanno strappato il pass per la semifinale.

Eccezionale prestazione di Andrea Ludovico Chelleris, che con 2 top ha conquistato la testa della classifica. Pietro Franzoni si è piazzato in 16° posizione, e Leonardo Donola ha agguantato il 22° posto. Dopo i 2 top della qualifica Chelleris ha conquistato abilmente un altro top anche in semifinale, siglando così il suo meritatissimo accesso alla finale Mondiale. Ha affrontato questa prova con determinazione, raggiungendo un 5° posto di tutto rispetto.

Nell’ultima giornata dei Mondiali giovanili di Helsinki, dedicata alla velocità, 3 azzurri dell’U17 hanno conquistato un posto nella fase finale: in qualifica Alice Marcelli si è classificata al 5° posto col tempo di 8,16″. Jacopo Titi ha agguantato la 5° posizione (con 6,12″) e Alessandro Corna la 10° (con 6,56″).

Agli ottavi la Marcelli ha superato la francese Desbois, ma ai quarti è caduta contro la cinese Tang concludendo 7ª. Corna è stato fermato agli ottavi dal kazako Kurassov e ha terminato in 10° posizione, Titi ha superato il canadese Kong agli ottavi e il coreano Lee ai quarti. È approdato quindi in semifinale, dove ha realizzato un buon 5,79″, ma è stato superato dal cinese Zhao, che andrà poi a vincere l’oro. Nella finale per il terzo posto Jacopo è caduto e ha avuto la meglio il suo rivale giapponese Saito. Quarto posto mondiale per lui.

Nelle qualifiche U19 sono stati 3 gli azzurri che hanno conquistato il pass per la fase finale: Eva Mengoli, col tempo di 8,16″, che si è piazzata al 15° posto, Francesco Ponzinibio, col tempo di 5,34″, che ha conquistato la 5° posizione, e Samuele Graziani, col tempo di 5,47″, che si è piazzato all’8° posto.

Agli ottavi la Mengoli è stata superata dalla cinese Wang, Graziani è stato superato dal francese Lehmann. Ponzinibio ha superato il coreano Choi, ai quarti ha superato il kazako Toktarov e in semifinale ha avuto la meglio sul francese Lehmann. Ha raggiunto così l’ambitissima finale: il tedesco Umlauf ha fermato il cronometro prima dell’azzurro, che ha conquistato un fantastico argento e il titolo di vice Campione del Mondo.

Si sono così conclusi i Mondiali Giovanili IFSC 2025, dandosi appuntamento per la prossima edizione, che verrà ospitata in Italia, dal 18 al 25 luglio 2026, presso il Centro Tecnico Federale FASI di Arco.

Per rivedere le varie competizioni: https://www.youtube.com/@worldclimbing/streams

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1418/

Com. Stam. + foto FASI

foto FASI