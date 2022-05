Ad Ingardia lo Slalom QUOTA 1000

Nella prova etnea del Trofeo Italiano Slalom, vittoria del campione siciliano, che continua la sua striscia positiva. Trapani Corse regina fra le scuderie, Angelica Giamboi in vetta fra le dame e Mattia Tirintino fra gli U23.

Gli sono bastate due manches per prendersi il trono del quarto Slalom Quota 1000 e consolidare così il suo status di attuale protagonista della specialità. Girolamo Ingardia non ha corso con la sua consueta vettura ma ha affrontato la prova del Trofeo Italiano Slalom con la conosciuta grinta ed incisività, prendendosi la vetta di giornata con il tempo della seconda manche, centrato a bordo di una Gloria B5.

Seconda posizione generale per Salvatore Catanzaro e terza per Silvio Fiore. Il risultato finale ha sancito la superiorità delle vetture Formula, che hanno occupato i tre gradini del podio assoluto.

Nel gruppo Racing Start successo per Fausto Cassibba, in quello Racing Start Plus vetta per Andrea Russo, in gruppo A vittoria di Giovanni Truscello.

Fra le Bicilindriche successo di Gaspare Gennaro, mentre nel gruppo SS ha prevalso Alfonso Belladonna. Salvatore Sinagra ha centrato la vittoria in gruppo E1-Italia, Filippo Gugliotta in E2SH, Carmelo Arasi in VST, Girolamo Ingardia in E2SS e Giuseppe Medica in E2SC.

Quasi 90 i piloti al via, in una tappa del campionato siciliano a birilli e del Trofeo Italiano Slalom impreziosita da un meteo molto favorevole e da un allestimento del percorso valutato molto positivamente sia dai concorrenti che dal delegato regionale Daniele Settimo, intervenuto all’evento. Costante in tutto il week end la presenza di Marco Cascino, presidente della Commissione federale Slalom. Lo slalom Quota1000 ha evidenziato una volta ancora la ricaduta estremamente positiva sul territorio degli eventi a motore, come sottolineato da Salvatore Puglisi, sindaco di Linguaglossa e sempre vicino con la sua Giunta al management della Passione e Sport, associazione al timone di questo evento diretta da Michele Vecchio, molto soddisfatto per il più che positivo riscontro globale del “Quota 1000”.

