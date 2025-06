Ad Innsbruck si conclude il circuito di Coppa del Mondo Boulder e riparte la Coppa del Mondo Lead 18 azzurri pronti a tenere alto il tricolore in Austria

Il grandioso Kletterzentrum di Innsbruck, con il suo scenario montano mozzafiato, è diventato ormai un luogo nevralgico per l’arrampicata mondiale, e qui per il quinto anno consecutivo andranno in scena due tappe di Coppa del Mondo fondamentali per la stagione 2025.

Infatti si concluderà con la sesta prova della stagione la World Cup Boulder, mentre ripartirà dopo quasi un mese di sosta la World Cup Lead per la terza prova del circuito.

La prova conclusiva di Coppa del Mondo sui blocchi, la sesta dopo Keqiao, Curitiba, Salt Lake City, Praga, e Berna, oltre ad attribuire i trofei della singola competizione, decreterà anche i vincitori degli ambitissimi titoli di circuito.

Saranno 120 gli atleti impegnati nella competizione Boulder, fra cui il Campione Italiano Nicolò Sartirana, l’olimpionico di Tokyo Michael Piccolruaz e il Campione Italiano U21 Luca Boldrini.

Il team giapponese sarà agguerrito, con Anraku in prima fila per risalire al suo quasi abituale primo gradino del podio, dopo il bronzo in Svizzera. Anche la squadra francese sarà supermotivata, con Schalck intenzionato ad agguantare un’altra medaglia dopo l’oro di Praga e i due argenti di Curitiba e Berna. Non va poi trascurato il cinese Pan, che nell’ultima tappa ha conquistato l’oro, e il coreano Lee che spazia sempre nelle prime posizioni della classifica, dopo aver collezionato un argento a Keqiao e un bronzo a Salt Lake City.

Sul fronte femminile 96 atlete si affrontano per il trofeo di tappa e quello di circuito: alla ribalta il girl power nipponico con Nonaka e Nakamura (oro a Salt Lake City) che si alternano sul podio e che non vorranno rinunciarci in quest’ultima tappa, la diciassettenne americana Sanders che ha conquistato l’oro a Keqiao, il bronzo a Salt Lake City e l’argento a Berna, la britannica McNeice, che alterna trofei di Boulder a quelli di Lead, e che, dopo il bronzo di Keqiao, a Berna si è tolta la soddisfazione dell’oro anche nel Boulder mondiale. Super motivata fino all’ultima presa la punta di diamante dell’équipe francese Bertone, che ha in bacheca un oro e due argenti e che cerca il titolo assoluto. Assieme a lei la compagna di squadra Avezou, che ha agguantato un argento a Salt Lake City.

Nel Team italiano Camilla Moroni darà il tutto per tutto, cercando un nuovo podio dopo il bronzo di Curitiba. Con lei, desiderose di scalare maggiormente la classifica, Giorgia Tesio, Miriam Fogu, Irina Daziano e Stella Giacani.

Nella classifica maschile assoluta Anraku domina con 4495 punti, tenendo i rivali a debita distanza: Schalck con 3650 punti e il giapponese Amagasa con 2785. Stessa situazione nella classifica femminile, con la Bertone a 3570 punti e a rincorrere Nakamura a 2935 punti e Sanders a 2795 punti. La nostra Moroni, grazie al bronzo di Curitiba e agli altri buoni piazzamenti nelle varie tappe, si trova attualmente in 11ª posizione.

Dopo una sosta di alcune settimane riparte anche la World Cup Lead, con la terza tappa dopo le prove di aprile a Wujiang e di maggio a Bali. Questo appuntamento agonistico rappresenta uno spartiacque fondamentale per capire chi può lottare per il titolo generale di Coppa, essendo giunti a metà del circuito.

Nel ranking la britannica McNeice tiene banco, con 1902,5 punti, tallonata dalla coreana Seo, con 1707,5 punti e dall’azzurra Laura Rogora, con 1220 punti.

Nella classifica maschile è al comando il giapponese Yoshida con 1610 punti, inseguito dallo spagnolo Ginés Lòpez con 1380 punti e dall’altro nipponico Suzuki, con 1300 punti. L’azzurro Filip Schenk si trova momentaneamente al 7° posto con 835 punti e punta a scalare maggiormente il ranking.

107 atleti specializzati in corde e imbraghi competeranno nella maestosa location del Kletterzentrum. Fra di essi daranno il loro meglio Filip Schenk, che, dopo la finale di Wujiang e la finale solo sfiorata a Bali, punterà nuovamente ad approdare nella top 8, Giorgio Tomatis, che a Wujiang conquistò la semifinale, Luca Malosti e Gianluca Vighetti, al loro esordio in Coppa del Mondo, Matteo Reusa, alla sua 2° esperienza mondiale (1° nella Lead), e Giovanni Placci, che dopo un 12° e un 14° posto punta a realizzare il sogno di una finale mondiale.

Sul fronte femminile sono 86 le specialiste di difficoltà impegnate in questa sfida mondiale, che vedrà il ritorno sulle scene della super campionessa Janja Garnbret.

Le azzurre designate per tenere alto il tricolore sono la Rogora, fresca di un oro corroborante in Coppa Europa, con due quarti posti in Coppa che la spingono a combattere per un podio; Savina Nicelli, al ritorno in Coppa del Mondo dopo due anni di assenza dal circuito mondiale; Claudia Ghisolfi, al suo primo impegno mondiale della stagione; Ilaria Scolaris, fresca di vittoria di tappa in Coppa Italia, che ha raggiunto due ventesimi posti nelle tappe di World Cup e punta a un upgrade della sua prestazione.

Ma ecco il programma delle competizioni: mercoledì 25 giugno alle ore 9.00 si terranno le qualifiche Boulder maschili, alle ore 17.00 le qualifiche femminili.

Giovedì 26 alle ore 13.00 si disputerà la semifinale Boulder maschile e alle ore 19.30 l’emozionante finale. Venerdì 27 stesso schema per la gara femminile: alle ore 13.00 si svolgerà la semifinale e alle ore 19.30 la finale.

Sabato 28 a partire dalle ore 8.00 cominceranno le qualifiche Lead maschili e femminili, alle ore 19.40 avranno luogo le semifinali. Domenica 29 alle ore 19.40 si disputeranno le finali femminili, e alle ore 20.40 le finali maschili.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport. Pronti ad assistere a questo ricco menù di performances atletiche e tecniche, tifando a pieni polmoni per i nostri azzurri!

Com. Stam. + foto FASI