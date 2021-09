Domani, giovedì 23 settembre, a partire dalle 8.30, prenderà il via all’Edificio 19 del Campus Universitario di Viale delle Scienze il 20° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie (SICE) dedicato al tema «Next generation: La transizione ecologica e la sostenibilità della tecnologia mini-invasiva. Il ruolo delle società scientifiche».

Il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche (Di.Chir.On.S.) di UniPa, diretto dalla prof.ssa Giuseppina Campisi, avrà un ruolo centrale con numerosi docenti che svilupperanno le tematiche scientifiche più innovative nel campo della Chirurgia Laparoscopica e Mini-Invasiva. Ai lavori congressuali parteciperanno, inoltre, numerosi relatori nazionali ed internazionali, medici, ingegneri ed esperti del settore per affrontare le tematiche relative allo smaltimento e alla rigenerazione dei rifiuti di sala operatoria, al biohazard e al riciclo dello strumentario, in una sessione dal titolo “Operating room Going green: sostenibilità ecologica delle sale operatorie”. Una sessione sarà anche dedicata al tema “Il fumo in chirurgia mini-invasiva: cosa c’è da sapere” che consentirà a tutti i chirurghi Italiani di fare il punto su una problematica di grande attualità e con molteplici refluenze.

Il Presidente del congresso, prof. Antonino Agrusa, docente del Di.Chir.On.S. dichiara: “Sarà un evento ricco di apporti scientifici, organizzativi e multidisciplinari, con specifiche sessioni dedicate al confronto multi societario tra i principali attori coinvolti nella tematica congressuale: ACOI, ACS, AICO, CRSA, SSC, SPIGC, che ci consentirà di condividere le attuali conoscenze ma, soprattutto sarà occasione feconda per costruire nuovi progetti nonché ulteriori e più forti collaborazioni scientifiche. Uno spazio particolare sarà riservato agli studenti ed ai giovani chirurghi in formazione specialistica, sui quali il Dipartimento di Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche sente il dovere di puntare, poiché rappresentano il futuro e la speranza. Proprio per contribuire a formare le eccellenze chirurgiche di domani, è stato previsto un corso pre-congressuale di chirurgia laparoscopica, hands on, sul modello suino, che si svolge l 22 settembre presso l’Istituto Zooprofilattico della Sicilia coinvolgendo docenti Di.Chir.On.S. e di altre Università Italiane. Infine, verranno presentate le tecnologie più innovative in ampi spazi espositivi che consentiranno ai partecipanti al Congresso di testare e apprezzare direttamente gli strumenti di ultima generazione disponibili sul mercato”.

I lavori proseguiranno venerdì 24 settembre.

