Addio a Mario Tessuto, “Lisa dagli occhi blu”1943-2024

Addio a Mario Tessuto, la voce di “Lisa dagli occhi blu” si è spenta a 81 anni. Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Mario Tessuto, l’indimenticabile interprete di “Lisa dagli occhi blu”, uno dei brani simbolo degli anni Sessanta. Il cantante si è spento all’età di 81 anni nella sua casa di Vigevano, dopo una lunga malattia. Nato a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, il 7 settembre 1943, Mario Buongiovanni, questo il suo vero nome, si trasferì giovanissimo a Milano, dove coltivò la sua passione per la musica. Dopo alcune esperienze con gruppi locali, nel 1966 incise “Lisa dagli occhi blu” – canzone scritta da Bigazzi per il testo e da Cavallaro per la musica – che lo catapultò al successo. Il brano scalò le classifiche, vendendo oltre un milione di copie e diventando un vero e proprio tormentone estivo.

Tessuto partecipò al Cantagiro e a diverse trasmissioni televisive, continuando la sua carriera con altri successi come “Quando vedrò”, “Io non dimentico” e “Se ti senti sola”. Pur non raggiungendo più le vette di “Lisa dagli occhi blu“, rimase un volto noto del panorama musicale italiano, continuando a esibirsi dal vivo e a incidere nuovi brani fino al 2021.

La sua voce calda e melodica, unita al fascino del ragazzo della porta accanto, lo resero un idolo per le giovani generazioni. “Lisa dagli occhi blu” è ancora oggi un classico intramontabile, simbolo di un’epoca spensierata e piena di speranze.

Con la scomparsa di Mario Tessuto, la musica italiana perde una delle sue voci più autentiche e amate. Il suo ricordo rimarrà vivo nelle sue canzoni, che continueranno a emozionare e far sognare.

Mario Tessuto,

Pignataro Maggiore, 7 settembre 1943

Vigevano, 5 dicembre 2024

Foto Mario Tessuto mentre interpreta la canzone Lisa dagli occhi blu a Canzonissima nel 1969

di Vittorio Esperia