Palermo – Giovedì 4 marzo, per arresto cardiaco, all’età di 80 anni, ci lasciava Giuseppe Taranto, ex insegnante, conduttore e attore, ma da tutti conosciuto come “Zio Pippo”, animatore per ben 50 anni della spiaggia mondellana con giochi, indovinelli per grandi e piccoli e, da molti definito “Gran cerimoniere della spiaggia”, “storico animatore di Mondello”, “promotore di manifestazioni”.

Ma vogliamo conoscere meglio, chi si celava sotto questi appellativi? Palermitano DOC, Pippo Taranto, dopo aver frequentato l’Istituto per Geometri, si diploma all’Istituto D’Arte con Magistero di Palermo, abilitandosi all’insegnamento dell’educazione artistica nelle scuole. Crea il giornalino “Struttura Zero” in cui i ragazzi denunciavano i problemi d’allora. Sempre attratto dal teatro e dalla recitazione, il nostro Taranto, si aggiudica il primo premio del “Primo Applauso Studentesco” organizzato per tutte le scuole siciliane dall’INA Assicurazioni. Tra il 1960 e ’61, fa parte del Piccolo Teatro “Città di Palermo”, diretto da Teresa Di Blasi Landolfi e recita in alcuni lavori diretti dagli attori-registi Filippo Scelzo e Renato Pinciroli. Frequenta, quindi, con Gabriello Montemagno e Pino Caruso, il CUT (Centro Universitario Teatrale), la cui sede si trovava al civico 148 di Via Emerico Amari; vince, inoltre, il “Premio Lebole” d’arte drammatica, patrocinato dall’ENAL di Ravenna. Dopo il servizio militare, nel 1964, crea “Zio Pippo” un personaggio da portare in giro per le colonie organizzate dalla Regione Sicilia, col patrocinio degli impresari Bilardi e Trallini e, con successo, frequenta l’Accademia D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, di Roma. Nel 1968, col personaggio “Zio Pippo” crea, a Mondello, un momento nuovo sulla spiaggia per allietare il soggiorno di bagnanti, visitatori e turisti, attraverso la diffusione di programmi del Centro Radio, per conto della Società Mondello e della Graphised: è un successo che si ripete da ben 50 anni! Ormai “Zio Pippo” è un personaggio richiestissimo; la Rai Sicilia lo invita a collaborare per l’allestimento, la programmazione e conduzione di cicli di trasmissioni per ragazzi. Per la RAI di Napoli, presenta “Cara, vecchia Italia”, un programma in 12 puntate per l’estero. Ad Ustica, presenta la premiazione dei Sub, sostituendo Pippo Baudo, impegnato a Roma. Quindi è un susseguirsi di partecipazioni a spettacoli teatrali, nelle scuole, defilé, premiazioni e numerose trasmissioni per note TV locali. Tutte le domeniche, immancabilmente dalle 10 alle 12:30, “Zio Pippo”, sempre in pantaloni e camicia bianca e con l’immancabile megafono, si piazzava nel suo habitat naturale: l’ex sede della Cabina Radio, in Viale Regina Elena, di fronte il Commissariato e invitava i bagnanti a partecipare ai suoi giochi. Ai vincitori andavano premi offerti dallo sponsor “Caffè Monachello”.

Franco Verruso

