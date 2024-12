ADI e UniPa – Polo Territoriale Universitario di Agrigento siglano un protocollo d’intesa per promuovere la cultura del design e dell’architettura

L’ADI – Associazione per il Disegno Industriale e l’Università degli Studi di Palermo Polo Territoriale Universitario di Agrigento annunciano la firma di un protocollo d’intesa che inaugura una collaborazione strategica per promuovere la cultura architettonica e del design come leve di sviluppo territoriale e innovazione.

“Questa sinergia si pone diversi obiettivi: accrescere la condivisione di conoscenze e best practice tra le parti per valorizzare le unicità culturali e produttive che entrambe rappresentano, con uno sguardo rivolto ad appuntamenti di rilievo come Agrigento Capitale della Cultura 2025;” spiega il presidente ADI Luciano Galimberti, “ma anche sviluppare proposte ed esperienze congiunte che utilizzino la cultura architettonica e del design come strumenti di innovazione per i territori, attraverso eventi e iniziative di rilievo nazionale e internazionale per la diffusione delle conoscenze e la promozione dello sviluppo locale.”

La collaborazione mira, inoltre, a creare sinergie con partner industriali e artigianali per sviluppare nuove applicazioni nel campo del design e favorire il potenziamento delle risorse locali con un approccio innovativo e sostenibile. Tra gli obiettivi prioritari rientra anche la partecipazione a progetti di ricerca finalizzati all’ottenimento di finanziamenti utili alla realizzazione delle iniziative comuni. Infine, si prevedono attività di studio e ricerca che potranno tradursi in pubblicazioni e partecipazioni mediatiche di ampio respiro.

Unire competenze per obiettivi condivisi

Le azioni congiunte saranno realizzate attraverso convegni, workshop, tavole rotonde, mostre e installazioni, coinvolgendo enti, associazioni e organismi attivi nei settori di interesse. ADI, tramite la sua delegazione territoriale regionale ADI Sicilia, avrà il compito di coordinare l’attuazione delle attività previste sul territorio.

“L’Università degli Studi di Palermo e il suo Polo Territoriale di Agrigento porteranno avanti attività di ricerca scientifica sui temi del design innovativo applicato al territorio, mettendo in valore le risorse materiali e immateriali, coinvolgendo aziende e docenti, dottorandi e studenti, con particolare riferimento ai Corsi di Studio insediati e al settore del disegno industriale. Ciò assicurerà il raggiungimento degli obiettivi previsti”, commenta il Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino, Presidente del Polo, che insieme ad ADI collaborerà attivamente per garantire il successo delle attività pianificate, dove entrambe le realtà utilizzeranno il proprio know-how consolidato e la messa in campo di figure rappresentative, come anche strutture operative per favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Un futuro di sinergie culturali e produttive

Questo accordo di intesa rappresenta un passo concreto verso una più stretta collaborazione tra il mondo dell’Università e quello del design industriale, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra innovazione, cultura del progetto e produzione.

Com. Stam. + foto