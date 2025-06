Ado SPECIAL LIVE “Shinzou” al Cinema | evento speciale solo il 16, 17, 18 giugno

È una delle voci più importanti della nuova scena musicale giapponese. Non mostra il volto in pubblico e la sua identità è rimasta per molto tempo nascosta.

È divenuta famosa in tutto il mondonel 2020 con il brano Usseewa per il suo stile potente e ribelle. Ha prestato la voce al personaggio di Uta nelle parti cantate in ONE PIECE FILM RED, divenendo un idolo mondiale.

È ADO, 22 anni, una cantante giapponese, più precisamente una Utaite (termine che indica chi interpreta cover di canzoni Vocaloid con la propria voce reale) che nel 2024, in soli due giorni (il 27 e 28 aprile), ha raccolto 140.000 spettatori per una performance leggendaria che l’ha consacrata a prima artista solista donna a esibirsi nel celebre Japan National Stadium. Ora quel concerto arriva al cinema solo il 16, 17, 18 giugno per Ado SPECIAL LIVE ‘Shinzou’ al Cinema, un evento distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Dynit (elenco sale a breve su nexostudios.it e prevendite aperte dal 15 maggio).

La scaletta di Shinzou ha incluso 26 brani, tra cui un duetto dal vivo di “Sakura Biyori and Time Machine (with Hatsune Miku)”, l’acclamata “DIGNITY” con la partecipazione speciale del chitarrista Tak Matsumoto dei B’z, e “Show”, una canzone nata in collaborazione con Universal Studios Japan. L’uscita cinematografica promette un’esperienza nuova e coinvolgente per i fan che si sono persi l’evento dal vivo o che desiderano rivivere quel momento. Per offrire un’esperienza davvero speciale, “Ado SPECIAL LIVE ‘Shinzou’ al Cinema” presenta un audio sapientemente rimasterizzato dal rinomato ingegnere del suono Kenichi Koga. Il film-concerto è ottimizzato per il surround a 5.1 canali per immergere il pubblico in un audio straordinario e ad alta fedeltà, pensato appositamente per le sale cinematografiche e capace di far rivivere il concerto in tutta la sua intensità.

Il 2024 ha visto Ado protagonista di numerose esibizioni dal vivo, tra cui il suo primo tour mondiale completamente Sold Out, ADO THE FIRST WORLD TOUR “Wish”. La canzone di Ado “New Genesis”, tratta dalla colonna sonora di ONE PIECE IL FILM RED, ha raggiunto la vetta della classifica Billboard Japan Hot 100 per sei settimane, mentre “New Genesis” è stata anche la prima canzone giapponese a raggiungere la vetta della Top 100: Global Chart di Apple Music. Il suo concerto all’Unipol Forum di Assago del prossimo luglio è sold out da mesi e l’album di debutto, Kyougen, ha venduto oltre 140.000 copie nella prima settimana, un record che l’ha resa la prima donna ad avere un album di debutto al numero uno delle classifiche giapponesi dal 2011.

Ado SPECIAL LIVE ‘Shinzou’ al Cinema è distribuito in esclusiva nei cinema italiani da Nexo Studios in collaborazione con Dynit e con i media partner MYmovies e Cultura POP.

ABOUT ADO

Nel 2022, Ado ha pubblicato il suo attesissimo primo album, Kyougen, che ha debuttato al primo posto in diverse classifiche giapponesi, diventando un successo di lunga durata. Nello stesso anno, ha prestato la sua voce al celebre film d'animazione ONE PIECE FILM RED, interpretando sette canzoni, tra cui il brano principale "New Genesis." Il 2024 ha visto Ado protagonista di numerose esibizioni dal vivo, tra cui il suo primo tour mondiale completamente SOLD OUT, Ado THE FIRST WORLD TOUR "Wish" e il memorabile concerto Ado SPECIAL LIVE 2024 "Shinzou" presso il Japan National Stadium, dove è diventata la prima artista donna a esibirsi in quello stadio. Ha inoltre intrapreso il Ado JAPAN LIVE TOUR 2024 "Profile of Mona Lisa". Dopo l'uscita del suo ultimo album in studio, Zanmu, a luglio 2024, Ado continua a conquistare l'attenzione del pubblico con numerosi progetti in arrivo, tra cui l'attesa esibizione alla cerimonia di apertura dell'Expo 2025 Osaka Kansai in aprile. Nel corso della primavera/estate 2025, intraprenderà una nuova e ambiziosa avventura Ado WORLD TOUR 2025 "Hibana" Powered by Crunchyroll, uno dei tour mondiali più grandi mai realizzati da un'artista giapponese.

Nonostante i suoi traguardi straordinari in così poco tempo, Ado continua a inseguire i suoi sogni, pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera.

