Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “ADOUNA” (LaPOP), nuovo EP di F.U.L.A. “ADOUNA” è l’EP che conclude il primo racconto di F.U.L.A: otto tracce, otto tappe di un percorso scandito da quelle che sono le parole fondamentali che l’artista ha scelto per raccontarsi.

E, ancora, otto scenari fatti di immagini che immortalano gli elementi di una storia unica che va dalla Calabria, passando per Milano, per le banlieu di Pikine, fino alle coste di Dakar. Una storia personale, ma al tempo stesso universale.

Spiega F.U.L.A. a proposito del nuovo progetto discografico: «Con questo EP, inizio a raccontarmi e a raccontare il viaggio che mi ha portato a casa, immortalando immagini estemporanee che ripercorrono ciò che più mi ha segnato di un viaggio che mi ha proiettato in un mondo pieno di contraddizioni. Il titolo “Adouna” (tradotto in italiano, “Vita”) è stato scelto perché per me queste canzoni sono ciò che ho vissuto e vivo da sempre. In più vita è sempre un termine positivo, se c’è vita c’è cambiamento ed evoluzione, mi piace pensare».

Di seguito la tracklist ufficiale di “Adouna”:

1. Il mare in casa

2. Cosmo

3. Macumba

4. Touty

5. Interlude

6. L’argent

7. Black Melanin

8. Pikine Freestyle

Pre-salva ora “Adouna”

Biografia

F.U.L.A., aka Oumar Sall, artista italo-senegalese classe ’93, si innamora della musica dopo la scoperta di Youssou N’Dour (il cantante africano più celebre nel mondo, attuale ministro del turismo e della cultura in Senegal). Scocca così la sua passio-ne soprattutto per l’Afro Music, a cui unisce nel 2006 l’esercizio della break dance. Si trasferisce a Piacenza, dove trova nello sport un utile mezzo di integrazione, e nel 2017 si sposta a Milano per dedicarsi interamente alla musica e affinare le sue capacità liriche. Multiformità e Multiculturalismo sono concetti integranti della sua evoluzione umana e musicale: dalle radici della musica africana agli intenti dei vari cultori Blues, Soul, Reggae, Rap, Jazz, Pop, Rock. Nelle sue canzoni si rispecchiano “spensieratezza consapevole e la voglia di rivalsa perenne.” Pioniere dell’Afro Urban Sound in Italia, F.U.L.A. Rappresenta un ponte tra Senegal e Italia. La sua musica e il suo stile originale che mescola generi e lingue differenti, lo rendono un artista unico nel panorama musicale italiano. Nel 2020 si lega all’etichetta LaPOP e pubblica i singoli: “Occhio di falco”, “Nomade”, “Maldafrica”, “Sabar”, “Tutti i colori”. Con-temporaneamente porta avanti assieme ad altri esponenti della scena Afro Urban milanese il progetto “Equipe 54”. Ad un anno di distanza dalla pubblicazione di “Maldafrica”, Oumar ritorna in Africa, inesauribile fonte d’ispirazione, per continuare a creare ed esibirsi e rafforzare il legame con la sua terra. La sua ultima fatica è il singolo “Touty”, uscito il 23 aprile sui portali digitali e in radio assieme ad un videoclip su YouTube per la regia dell’affermato video-maker Manuel Marini.

Il nuovo EP di F.U.L.A., dal titolo “Adouna” (LaPOP), è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dall’11 giugno 2021.

Com. Stam.