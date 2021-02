In vista di un 2021 di alto profilo, prima uscita sull’autodromo rodigino per il portacolori Fabio Angelucci (Ford Fiesta WRC), sempre affiancato dall’esperto Massimo Cambria

Adria (Ro) – Sarà l’Adria Rally Show, in scena il prossimo fine settimana, il palcoscenico ideale per l’inizio della stagione sportiva di Fabio Angelucci. A quattro mesi di distanza dall’ultimo impegno, il portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport, col supporto tecnico della Tempo srl, si rilancerà nell’agone agonistico al volante della Ford Fiesta WRC gommata Michelin, messagli a disposizione dalla Step Five Motorsport. Il pilota romano, alla prima esperienza in carriera sul tracciato rodigino, per l’occasione ritroverà al suo fianco il compagno di mille battaglie, ovvero l’esperto navigatore messinese Massimo “Max” Cambria, recentemente entrato a far parte della Commissione rally ACI Sport.

«Dopo oltre due anni trascorsi alla guida di vetture di classe R5 (Skoda Fabia e Volkswagen Golf ndr), in vista dell’imminente avvio del 2021 ho deciso di cimentarmi nuovamente con una “WRC”, tipologia di auto in grado di regalarmi sensazioni davvero uniche» – ha commentato Angelucci alla vigilia – «Tant’è che i test svolti martedì scorso presso il Circuito internazionale di Viterbo, non hanno fatto altro che avvalorare la bontà della mia scelta. Al di là dei riscontri molto positivi, complice anche l’utilizzo dei nuovi pneumatici Michelin, infatti, ho ritrovato il sorriso dopo un solo giro. Scherzi a parte, sono convinto che il mezzo sia molto competitivo e che possa regalarmi grandi soddisfazioni, a prescindere dal risultato. Tra i desiderata, quindi, vi è innanzitutto quello di disputare l’intera annata con la Fiesta e possibilmente essere al via del casalingo Rally Roma Capitale e della Targa Florio. E chissà, lavoro ed emergenza epidemiologica permettendo, vorrei concedermi altresì qualche trasferta all’estero di particolar pregio, vedremo. Per chiudere con una piccola nota di colore: affronterò il 2021 in qualità di licenziato dell’Automobile Club Palermo. A ulteriore conferma di quanto solido sia il mio legame con la Sicilia».

La gara veneta, in programma dal 12 al 14 febbraio, scatterà venerdì con la “Qualifying stage”, ammantata dal fascino della disputa in notturna; l’indomani lo start della prima tappa articolata su tre prove speciali seguite, la domenica, dalle due frazioni cronometrate conclusive. Vista l’assenza di pubblico sugli spalti, nel rispetto della normativa vigente sul contenimento della pandemia da COVID-19, gli organizzatori garantiranno una diretta tv e in streaming dell’evento.

Com. Stam.