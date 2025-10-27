Aeronautica Militare. Concorso per 70 marescialli/e nomina diretta Scadenza Ravvicinata

On line il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di 70 Marescialli/e di 3° Classe
da immettere nel Ruolo dei Marescialli dell’Aeronautica Militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialità sanità/informatica e cibernetica/servizi tecnici. In particolare:
- 22 posti per la categoria supporto, specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato, Capacità Primaria Infermiere. Richiesta laurea in infermieristica ed iscrizione all’Ordine delle professioni infermieristiche nell’albo degli infermieri.
- 2 posti per la categoria supporto, specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato, Capacità Primaria Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico. Richieste laurea ed iscrizione all’albo professionale di competenza.
- 2 posti per la categoria supporto, specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato, Capacità Primaria Tecnico audiometrista. Richiesta la laurea.
- 2 posti per la categoria supporto, specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato Capacità Primaria Fisioterapista. Richieste laurea ed iscrizione all’albo professionale di competenza.
- 2 posti per la categoria supporto, specialità Sanità, Qualifica Operatore Sanitario Specializzato, Capacità Primaria Ortottista – Assistente di Oftalmologia. Richieste laurea ed iscrizione all’albo professionale di competenza.
- 20 posti per la categoria supporto, specialità Informatica e Cibernetica, da qualificare Informatico o Cyber. Richiesta laurea in ingegneria dell’informazione o scienze matematiche ed altre, secondo quanto meglio specificato nel bando
- 20 posti per la categoria supporto, specialità Servizi Tecnici. Richiesta laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale o Scienze dell’architettura, o ancora laurea Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed altre.
Per inviare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 5 novembre 2025. Clicca qui per inviare la candidatura dal sito InPa
Com. Stam. + foto Informa Giovani
0 comments