Aeroporto di Palermo, 25 nuove postazioni di ricarica, 200 nuove sedute e 7 fontanelle con acqua refrigerata

Battisti (Gesap), maggiori servizi a passeggeri per migliorare esperienza viaggio Palermo – Dalla prossima settimana comincerà l’installazione di ulteriori 25 postazioni di ricarica (device point) per i dispositivi elettronici dei passeggeri in transito dall’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Ogni postazione sarà dotata di prese Usb e tipo C ad alta potenza, presa elettrica tradizionale 220 V, piano d’appoggio, e segnaletica per favorire l’individuazione della stazione di ricarica.

Nelle scorse settimane, invece, all’interno del terminal passeggeri è stata completata la sostituzione delle vecchie sedute con 200 nuove di lamiera in acciaio al carbonio colore grigio: 123 sono state montate presso l’area dei gate B9-B10, 58 nella la hall arrivi e 19 in sala check-in al secondo livello dell’aerostazione.

Un’altra importante novità saranno le fontanelle di acqua refrigerata. Nelle prossime settimane ne saranno installate gradualmente sette: quattro in area air side (dopo i controlli di sicurezza), adatte al riempimento di borracce e bottiglie, e tre a zampillo in area land side (prima dei controlli di sicurezza).

“Questi interventi si inseriscono nel percorso di sviluppo strategico dello scalo aereo, volto a migliorare l’esperienza dei passeggeri e a rafforzare il posizionamento competitivo dell’aeroporto di Palermo – dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano – La qualità dei servizi e l’attenzione alle persone restano al centro della nostra missione aziendale”.

