Aeroporto di Palermo: acqua ancora non potabile, proseguono gli esami di laboratorio

Gesap ha rilevato l’anomalia ed è intervenuta con misure straordinarie, operative le attività commerciali

Palermo, 24 settembre 2025 – Sarà necessario ancora un giorno per conoscere i risultati definitivi degli esami sull’acqua distribuita all’aeroporto di Palermo, che al momento non può essere dichiarata potabile.

La scorsa settimana, Gesap, durante i consueti controlli di routine, ha rilevato un’anomalia nei campioni d’acqua. Immediatamente la società di gestione aeroportuale ha informato Amap e avviato una serie di azioni straordinarie a scopo precauzionale.

Oltre alla comunicazione a passeggeri, compagnie aeree e aziende, Gesap ha disposto la pulizia delle vasche di accumulo e dell’intera rete idrica aeroportuale, unitamente a un processo di iperclorazione dell’acqua immessa nella rete interna, al fine di ridurre la carica batterica. Parallelamente, Amap ha effettuato ulteriori campionamenti presso il punto di consegna esterno all’aeroporto, i cui esiti sono attesi domani.

Nonostante i primi e limitati disagi, le attività commerciali sono rimaste regolarmente operative: bar e ristoranti hanno provveduto subito alla sanificazione delle macchine da caffè e utilizzano esclusivamente acqua minerale. Solo alcune categorie di prodotti sono temporaneamente soggette a restrizioni.

