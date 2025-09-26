Aeroporto di Palermo, acqua torna potabile

Aeroporto di Palermo, l’acqua torna potabile Analisi Asp: “idonea a consumo umano” Palermo, 26 settembre 2025 – L’acqua in aeroporto torna potabile.
Oggi, gli uffici dell’Asp di Palermo, dopo avere effettuato le analisi dei campionamenti, hanno comunicato che l’acqua immessa nella rete di distribuzione aeroportuale può essere considerata “idonea al consumo umano”.
Pertanto, l’acqua viene dichiarata potabile. Conseguentemente, viene meno la misura precauzionale precedentemente comunicata.
Com. Stam.
0 comments