Il workshop “Time to travel” è in programma, nell’ambito della prima preview di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi

L’Airgest spa, società di gestione dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, in collaborazione con la Logos srl Comunicazione e Immagine, promuove giovedì 20 maggio dalle ore 10 alle 17, presso i locali dello scalo trapanese, un incontro tra gli operatori del turismo e le compagnie aeree per la presentazione dei nuovi collegamenti nazionali ed internazionali e della Summer 2021, in programma, nell’ambito della prima preview di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi. La partecipazione è gratuita.



Chi e come partecipare al workshop “Time to travel”



Il workshop “Time to travel” si svolgerà in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid-19, è coinvolgerà le compagnie aeree che operano sullo scalo, tour operator, agenzie di viaggio e operatori turistici professionali e stampa. Gli ospiti che interverranno all’evento potranno accedere gratuitamente anche al parcheggio dell’aeroporto, previsto un light buffet. Per partecipare inviare una mail all’indirizzo marketing@travelnostop.com, info a 091/519165, entro le ore 14:00 del 19 maggio.



Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra



«Il successo di una stagione turistica – afferma Salvatore Ombra, presidente di Airgest – sta nell’unione delle forze del territorio e nella pianificazione dell’offerta. Tutti gli operatori sono quindi chiamati a confrontarsi per fornire i migliori servizi e le migliori occasioni ai tanti che, dopo una pausa forzata, torneranno a provare la gioia di partire e sceglieranno per le loro vacanze la ricchezza del territorio trapanese».



Toti Piscopo: “Favoriamo le occasioni di business”



«L’obiettivo – spiega Toti Piscopo, amministratore unico della Logos srl comunicazione e immagine – è di favorire occasioni di business in presenza tra la domanda e l’offerta, e sviluppare, nel quadro di un’auspicabile strategia comune, ipotesi di collaborazione, essendo comune l’obiettivo di favorire l’avvio della stagione turistica che, come ha auspicato Travelexpo, si prospetta come “la stagione turistica più lunga del secolo” felice slogan per identificare la volontà di allungare la stagionalità».

