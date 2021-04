Disponibile tutte le piattaforme digitali “Aesthetic Chaos”, il nuovo EP di Diego Random.

Aesthetic Chaos è stato registrato, mixato e masterizzato presso il Souledge Recording Studio di Grugliasco (TO) di Dario Basile e interamente prodotto da DeadlyCombination.

La cover art è stata realizzata da Enrico Osella e le fotografie da Samuele Goglio. I videoclip ufficiali nascono da idee di Diego Random (Diego Gervasio) e vengono sviluppati insieme al videomaker SpakaFra (Francesco Rossetto), che si occupa anche delle riprese e del montaggio. Il titolo rappresenta l’attitudine che ha avuto l’artista nel trasformare i suoi momenti di caos in qualcosa di estetico, traendone ispirazione per un riscatto personale e rendendoli quindi costruttivi attraverso l’arte, la musica e la scrittura. È un progetto composto da 6 tracce che percorrono sound diversi e trovano il filo conduttore nei testi e nei concetti espressi.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo EP: «Aesthetic Chaos è il mio nuovo EP ed è interamente in collaborazione con DeadlyCombination (Davide Ciruolo), il producer col quale lavoro da ormai quasi un anno. È un progetto molto personale ma allo stesso tempo riesce a far immedesimare l’ascoltatore in ciò che dico, perchè le emozioni che racconto possono essere comuni a tante persone. È figlio di diversi sacrifici e duro lavoro, lo considero una rivalsa personale nei confronti di tante ansie e demoni che prima mi abbattevano, ma con cui ora riesco a convivere. Li ho convertiti in arte, usandoli come fonte di ispirazione per creare bellezza sotto forma di canzoni, rendendo estetico il mio caos.».



Biografia

Diego Gervasio (Torino, 22/01/00 ), in arte Diego Random, è un artista della periferia torinese. Il suo stile multiforme ed eclettico è caratterizzato dalla centralità della scrittura nel processo creativo. L’ esordio risale a marzo 2017 con la pubblicazione del brano autoprodotto “Strabismo di Bacco”. L’incontro con il produttore Steve Tarta (Stefano Tartaglino) è l’inizio di una collaborazione duratura e creativa che porta l’artista a rilasciare il suo primo Ep ”Nebbia” e a debuttare sui palchi di Torino e Milano. Tra il 2019 e il 2020 escono diversi singoli tra cui “Come Torino la Notte”, in collaborazione con Klaire, e ”Voci in Testa ”, pubblicato da Real Talk Musik e in collaborazione con il brand torinese On My Way (OMY) e il videomaker SpakaFra. L’inizio del 2021 vede l’uscita dei singoli “Fulmini ”, il 15 gennaio e “Silhouette”, il 19 febbraio, con i rispettivi videoclip, anticipando il suo secondo EP “Aesthetic Chaos”, interamente prodotto da DeadlyCombination (Davide Ciruolo), disponibile a partire dal 23 aprile.

Com. Stam.