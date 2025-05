AF Sport immancabile al 25° Rally dei Nebrodi

Coriglie-Grilli e Garufi-Pergolizzi pronti a tenere alta la bandiera della scuderia di Santa Teresa di Riva nel 3° round della Coppa Italia 9ª Zona

La scuderia AF Sport conferma la propria presenza di prestigio al 25° Rally dei Nebrodi, in programma nel fine settimana sulle strade del Messinese, valido come terza prova della Coppa Italia Rally 9ª Zona. Due gli equipaggi iscritti sotto i colori del team di Santa Teresa di Riva: Giuseppe Coriglie con Federico Grilli su Peugeot 106 Rallye in classe A6 e Carmelo Garufi affiancato da Giuseppe Pergolizzi su Peugeot 106 K10.

Coriglie e Grilli costituiscono un binomio affiatato e competitivo, spesso protagonista nel panorama del CRZ e già capace di conquistare piazzamenti assoluti in passato. La loro vettura, la performante 106 in configurazione A6, si è confermata tra le più efficaci nella categoria, e dopo la convincente vittoria di classe al recente Sosio, i due portacolori di AF Sport arrivano al Nebrodi con rinnovate ambizioni e in piena forma. La A6 si preannuncia ancora una volta teatro di grande battaglia, ma Coriglie potrà far valere la propria esperienza sulle strade siciliane.

In forte crescita anche l’altro equipaggio targato AF Sport, composto da Carmelo Garufi e Giuseppe Pergolizzi. Dopo una fase di apprendistato, in cui il giovane Garufi si è distinto per costanza e determinazione, ora è pronto per affrontare una nuova sfida tecnica al volante di una Peugeot 106 in versione K10.

La partecipazione al Nebrodi rappresenta per AF Sport non solo un momento agonistico importante, ma anche l’occasione per ribadire il forte legame con il territorio e la tradizione rallistica della Sicilia orientale, in un contesto tecnico e paesaggistico che si preannuncia, come sempre, di grande fascino e intensità sportiva.

