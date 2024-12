Affidamenti lavori in istituti scolastici di Messina, zona jonica e tirrenico-nebroidea

Barcellona Pozzo di Gotto, affidati gli interventi di adeguamento dell’impianto antincendio dell’istituto “Copernico”L’importo è finanziato con fondi di Bilancio dell’Ente

La Città Metropolitana di Messina ha affidato i lavori urgenti per il parziale adeguamento dell’impianto antincendio in dotazione all’istituto scolastico “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’importo è finanziato con fondi di Bilancio dell’Ente.

“Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza negli istituti di competenza di Palazzo dei Leoni – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – e proseguiremo nella programmazione di ulteriori azioni tese ad assicurare piena efficienza ai plessi scolastici”.

Furci Siculo, assegnati dalla Città Metropolitana i lavori di riqualificazione dell’istituto professionale

L’importo complessivo ammonta a 50.206,97 euro

La Città Metropolitana di Messina ha assegnato i lavori di riqualificazione dell’istituto professionale di Furci Siculo, per un importo complessivo di 50.206,97 euro.

Si tratta di un intervento, inserito nel progetto di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ricadenti nei Comuni della zona jonica, che mira a rendere il fabbricato più idoneo e sicuro.

Saranno realizzati nuovi servizi igienici, verranno effettuati lavori di riqualificazione del corridoio con le sostituzioni delle parti d’intonaco ammalorato.

L’intervento sarà completato dalla sostituzione dei rivestimenti, degli impianti idrici ed elettrici e da nuove porte d’ingresso.

“Quelli assegnati oggi – dichiara il sindaco metropolitano Basile – rientrano in un programma di manutenzione dei plessi del comprensorio jonico e costituiscono la prosecuzione di importanti interventi avviati in questi anni da Palazzo dei Leoni”.

Città Metropolitana di Messina, affidati i lavori urgenti per l’adeguamento delle centrali termiche, negli istituti scolastici ricadenti nell’Area Tirrenica e Nebrodi

Gli interventi sono finalizzati a garantire la sicurezza dei plessi

Sono stati affidati dalla Città Metropolitana di Messina i lavori urgenti per l’adeguamento delle centrali termiche, negli istituti scolastici ricadenti nell’Area Tirrenica e Nebrodi.

Gli interventi riguardano l’adeguamento dei locali delle centrali termiche e sono finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti e a ridurre il consumo energetico e le emissioni inquinanti.

“Si tratta di interventi – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – che abbiamo programmato per garantire la sicurezza e le giuste condizioni per una regolare attività didattica in istituti di importanza strategica per il nostro territorio”.

Sant’Agata di Militello: istituto “Sciascia”, a breve il via ai lavori di messa in sicurezza e sgombero dei locali di via Parco degli Ulivi

L’importo complessivo è di 88.316,81 euro

La Città Metropolitana di Messina ha definito l’assegnazione dei lavori di messa in sicurezza dell’istituto “Sciascia” di Sant’Agata di Militello e di sgombero dei locali di Via Parco degli Ulivi, per un importo complessivo di 88.316,81 euro.

Gli interventi consisteranno nella sistemazione dei locali ad uso didattico e nel recupero degli ambienti con nuova destinazione, oltre alla sostituzione della pavimentazione e degli infissi.

Inoltre, sarà effettuato il rifacimento dell’impermeabilizzazione e verranno collocati nuovi climatizzatori.

“I lavori programmati allo Sciascia – ha affermato il sindaco metropolitano Basile – ridefiniranno nuovi ambienti e daranno ulteriore comfort ad un plesso di grande importanza per tutta l’area tirrenico-nebroidea”.

Santa Teresa di Riva, assegnati i lavori di rifacimento parziale dei prospetti interni ed esterni del liceo “Caminiti Trimarchi”

L’importo di spesa è di 48.920,04 euro

La Città Metropolitana di Messina ha definito l’affidamento diretto dei lavori di rifacimento parziale dei prospetti interni ed esterni del liceo “Caminiti Trimarchi” di Santa Teresa di Riva, per un impegno di spesa di 48.920,04 euro.

Gli interventi interesseranno i parapetti ammalorati, con il rifacimento totale degli intonaci interni ed esterni per prevenire ulteriori infiltrazioni.

“Si tratta di interventi urgenti indifferibili – ha sostenuto il sindaco metropolitano Basile – necessari a eliminare le conseguenze causate dalle piogge copiose delle scorse settimane. Come sempre, prestiamo particolare attenzione a tutte le criticità presenti per garantire ambienti scolastici sicuri e salubri”.

Messina, affidati i lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistica e antincendio all’istituto “Jaci”

L’importo complessivo dell’intervento di 326.848,00 euro

La Città Metropolitana di Messina ha definito l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistica e antincendio all’istituto “Jaci” di Messina per un importo complessivo dell’intervento di 326.848,00 euro.

In particolare, si prevede la sostituzione dell’impianto di rilevazione fumi esistente e la sostituzione di tutti i sistemi di spegnimento.

“I programmi di intervento – ha sottolineato il sindaco metropolitano Basile – relativi alla messa in sicurezza, iniziati sotto l’amministrazione De Luca e proseguiti con l’attuale costituiscono uno degli obiettivi strategici dell’Ente e proseguiranno incessantemente anche in futuro”.

Foto 1 Jaci Messina 2 Caminiti Trimarchi 3 Sciascia 4 Istituto area tirrenico-nebroidea 5 Ist. prof. Furci 6 Copernico

