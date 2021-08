Palermo – “Il Sindaco di Palermo, in queste ore, sta lavorando per sostenere la comunità afghana di Palermo nel tentativo di mettere in salvo il maggior numero di persone possibile dalla drammatica crisi che sta vivendo il Paese.

A lui va il nostro più sentito ringraziamento” – lo ha detto Fausto Melluso, consigliere Comunale di Sinistra Comune a Palermo e responsabile migrazione dell’Arci in Sicilia. “I leghisti nostrani non perdono l’occasione di dimostrarsi per quel che sono, affermando che il Sindaco starebbe lavorando per “farci invadere per colonizzarci”: a parole siamo tutti per i diritti del popolo afghano, nei fatti c’è sempre chi non riesce a evitare di investire sulla paura e sulle menzogne.

Sappiano, i leghisti, che se le operazioni continueranno positivamente non riusciremo comunque a portare in salvo più di otto o diecimila persone: in media una persona per comune italiano, ed a farlo sarà il Governo di cui tra l’altro fanno parte anche loro. Dovremo fare molto di più.

L’Italia infatti ha speso in questi anni oltre 8,5 miliardi di euro per la missione militare in Afganistan, gli Stati Uniti oltre 2000 miliardi di dollari, perlopiù in armamenti in un conflitto che ha determinato oltre 241 mila vittime e 5 milioni di sfollati. Gino Strada nel suo ultimo articolo ci ha spiegato che l’Afghanistan se quelle risorse fossero state indirizzate verso lo sviluppo del Paese oggi sarebbe una grande Svizzera invece che l’attuale pantano.

I partiti guerrafondai di ieri e di oggi riflettano sulle proprie responsabilità anziché continuare a speculare sulla vita di persone in pericolo, che hanno diritto ad essere accolte e che se non riusciranno a fuggire dall’Afghanistan avranno un destino segnato”

Dichiarazione di Fausto Melluso, consigliere Comunale di Sinistra Comune

Com. Stam.