Agenti di polizia municipale a Firenze Scadenza Ravvicinata

On line il bando del concorso pubblico del Comune di Firenze, per esami, per 51 posti nel profilo di Agente di Polizia Municipale. Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici è necessario avere:
- patente di guida di categoria B;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Ai fini della selezione sono previste una prova scritta, con quesiti a risposta multipla, ed una prova di resistenza fisica.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata fino al 9 novembre 2025. Clicca qui per accedere alla procedura telematica guidata e prendere visione del bando pubblicato sul portale InPa.
