Agenti forestali. 96 assunzioni in Sardegna Scadenza ravvicinata

La Regione Sardegna ha indetto un concorso per esami per la formazione di un elenco di idonei/e di validità triennale mirata al progressivo reclutamento a tempo pieno ed indeterminato di 96 Agenti forestali e di vigilanza ambientale.

Per candidarsi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

patente di guida B;

avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni.

La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta a contenuto teorico – pratico. Le domande devono essere presentate entro il 15 settembre 2025. Clicca qui per consultare il sito Inpa con tutti i dettagli

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani