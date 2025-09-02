Agenzia per la cybersicurezza nazionale, selezione per 90 espertə Scadenza Ravvicinata

On line il bando dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 90 espertə laureatə con orientamento tecnico scientifico. In particolare:

8 espertə con orientamento in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione;

12 con orientamento in sistemi di Intelligenza Artificiale;

10 con orientamento in ispezioni di cybersicurezza;

3 con orientamento in crittografia;

10 con orientamento in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT;

12 con orientamento in gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT;

10 con orientamento in gestione e realizzazione di progetti IT;

12 con orientamento in gestione del rischio cyber;

5 con orientamento in analisi della minaccia cyber;

8 con orientamento in data analysis e produzione di statistiche sulla minaccia sulla minaccia cyber.

Ai fini della candidatura i/le candidatə devono avere conseguito la Laurea magistrale con un punteggio di almeno 105/110 e, ad eccezione del profilo relativo ad ‘espertə in Intelligenza Artificiale’ e profilo ‘espertə in crittografia’, è anche richiesta un’esperienza professionale di almeno un biennio successiva alla laurea richiesta.

Per candidarsi c’è tempo fino all’11 settembre 2025. Per prendere visione del bando e inviare la domanda attraverso la procedura telematica guidata sul sito InPa clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani