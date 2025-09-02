Notizie

Agenzia per la cybersicurezza nazionale, selezione per 90 espertə Scadenza Ravvicinata

• Bookmarks: 12

On line il bando dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 90 espertə  laureatə con orientamento tecnico scientifico. In particolare:

  • 8 espertə con orientamento in cloud e edge computing e in sistemi di telecomunicazione di nuova generazione;
  • 12 con orientamento in sistemi di Intelligenza Artificiale;
  • 10 con orientamento in ispezioni di cybersicurezza;
  • 3 con orientamento in crittografia;
  • 10 con orientamento in valutazione della sicurezza e certificazione di sistemi e componenti OT e ICT;
  • 12 con orientamento in gestione e realizzazione di programmi industriali, tecnologici e di ricerca nel campo della cybersicurezza o dell’ICT;
  • 10 con orientamento in gestione e realizzazione di progetti IT;
  • 12 con orientamento in gestione del rischio cyber;
  • 5 con orientamento in analisi della minaccia cyber;
  • 8 con orientamento in data analysis e produzione di statistiche sulla minaccia sulla minaccia cyber.

Ai fini della candidatura i/le candidatə devono avere conseguito la Laurea magistrale con un punteggio di almeno 105/110 e, ad eccezione del profilo relativo ad ‘espertə in Intelligenza Artificiale’ e profilo ‘espertə in crittografia’, è anche richiesta un’esperienza professionale di almeno un biennio successiva alla laurea richiesta.

Per candidarsi c’è tempo fino all’11 settembre  2025. Per prendere visione del bando e inviare la domanda attraverso la procedura telematica guidata sul sito InPa clicca qui

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani

12 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
85 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com