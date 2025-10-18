Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, selezione per funzionariə Scadenza Ravvicinata

Interessante opportunità con AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: on line i bandi dei concorsi pubblici per esami per 13 inserimenti lavorativi – 9 funzionari/e (da qui il link al bando completo) con formazione contabile e 4 funzionari/e con formazione statistica (clicca qui per consultare il bando).
Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per prendere parte ai concorsi pubblici, sono richiesti requisiti specifici, in particolare: diploma di laurea, laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento in Scienza dell’amministrazione e della gestione aziendale; oppure scienze economiche, scienze statistiche ed altre indicate nel bando per ciascun profilo professionale.
Oltre ad una eventuale preselezione sono previste due prove scritte ed una orale. Il termine per presentare la propria candidatura è il 27 ottobre 2025.
Com. Stam. + foto Informa Giovani