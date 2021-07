L’Agenzia Spaziale Italiana assume personale per: 1 Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca a tempo pieno e indeterminato per l’Area Risorse Umane – IV livello professionale; 2 Funzionari di Amministrazione a tempo pieno e indeterminato per l’Area Risorse Umane – V livello professionale; 2 Tecnologi a tempo pieno e determinato (18 mesi prorogabili) – III livello professionale, 1^ fascia stipendiale; 1 Tecnologo a tempo pieno e determinato (12 mesi prorogabili) – III livello professionale, 1° fascia stipendiale.

L’Asi è un ente pubblico nazionale con un ruolo di primo piano a livello europeo: l’Italia è il terzo Paese per contributi all’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Inoltre ha una certa rilevanza anche a livello mondiale. Ha uno stretto e continuo rapporto di collaborazione con la NASA e collabora stabilmente con il progetto della Stazione Spaziale Internazionale.

Per candidarsi ai concorsi occorre possedere i requisiti indicati:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi appartenenti all’Unione Europea;

età non superiore a 65 anni;

idoneità fisica;

conoscenza della suite Microsoft Office o sistemi equivalenti;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (per i soli cittadini italiani);

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza;

avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);

conoscenza della lingua inglese.

Inoltre, per i singoli profili sono richiesti:

COLLABORATORE TECNICO ENTI RICERCA

Titolo di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado.

FUNZIONARI DI AMMINISTRAZIONE

Titolo di studio: laurea magistrale o specialistica, oppure diploma di laurea in giurisprudenza oppure altri titoli indicati nel bando.

TECNOLOGI

Titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria aerospaziale oppure altri titoli indicati nel bando; documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3 anni, nel campo della Space Situational Awareness in generale e in particolare nel segmento SST.

DIRIGENTE TECNOLOGO

Titolo di studio: laurea magistrale o specialistica oppure diploma di laurea corrispondente alle classi di laurea magistrale o laurea di secondo livello in ingegneria, oppure altri titoli indicati nel bando; documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 3 anni, nello studio degli asteroidi e della popolazione dei NEO con applicazioni nel campo della Space Situational Awareness; conoscenza nell’uso degli strumenti informatici; in particolare del sistema operativo Windows, dei software applicativi della suite di Office.

La selezione prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di due prove d’esame: una scritta e una orale. Il termine per inviare le domande è il 15 luglio 2021. Per consultare i bandi cliccare qui

Com. Stam. fonte Informa Giovani