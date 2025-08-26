Aggredisce con un coltello un passante: fermato presunto autore

Verso le ore 07:40 circa di ieri, 25 agosto 2025, personale della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa interveniva in quella Via XI febbraio, ove, poco prima, un 62enne del posto, docente di un liceo della città, mentre stava percorrendo a piedi la cit. strada per raggiungere la sua sede di lavoro, dopo essere stato avvicinato con un pretesto da un uomo, il quale gli chiedeva una sigaretta, veniva da quest’ultimo attinto da tergo, all’altezza della scapola sinistra, con un coltello da cucina.

Subito dopo, l’aggressore si dava alla fuga, in direzione del centro di Bassano del Grappa, facendo perdere le proprie tracce, abbandonando a terra il manico della cit. arma bianca che, all’atto dell’inferire il colpo, si spezzava. Il malcapitato veniva immediatamente soccorso da personale sanitario del 118 e trasportato presso il locale nosocomio da dove veniva successivamente trasferito, non in pericolo di vita, presso l’Ospedale di Vicenza per essere sottoposto ad intervento necessario all’asportazione della lama trattenuta all’interno dei tessuti. Lo stesso si trova tuttora lì ricoverato in terapia sub-intensiva.

Le immediate e articolate indagini di polizia giudiziaria poste in essere dai militari della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, condotte attraverso l’escussione dei testimoni e la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza privata e pubblica, quest’ultime analizzate in collaborazione con la competente Polizia Locale, permettevano agli operanti di riscostruire gli istanti precedenti e immediatamente successivi all’evento criminoso, riuscendo ad individuare un soggetto che, benché non ripreso nel momento dell’azione, poteva essere ritenuto, per spostamenti, comportamento e contegno, nonché per la descrizione fisica e di abbigliamento fornita dalla vittima e da alcuni testimoni, come il presunto autore dell’accoltellamento.

All’esito di prolungate ricerche, mai interrotte dal momento del cit. evento, il soggetto così individuato veniva rintracciato, nella tarda mattinata odierna, dai Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, su segnalazione di un esercente della zona, cui era stata precedentemente richiesta collaborazione, in quella Via Chilesotti, area prospiciente la locale Stazione delle FF.SS. Lo stesso, un cittadino italiano di 33 anni, originario del trevigiano, senza fissa dimora, censito penalmente, anche all’esito di individuazioni di persona esperite nei confronti dei testimoni, che sortivano esito sostanzialmente positivo, risultando fortemente indiziato di aver commesso il tentato omicidio oggetto d’indagine, veniva sottoposto a fermo di indiziato di delitto stante il provvedimento emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Vicenza.

Esito formalità di rito, il prevenuto è stato associato alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna”.