Aggredisce e minaccia l’anziana madre: arrestato dai Carabinieri

Catania. Nell’ambito della costante azione di contrasto ai reati di violenza domestica e di genere, svolta dai Carabinieri nell’applicazione delle norme previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante

hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 46enne residente a Catania, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre 82enne convivente, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei militari è scaturito a seguito di una segnalazione per lite in corso presso un’abitazione del quartiere centrale della città dove, in pochi minuti, è arrivata una pattuglia della Stazione di Catania Piazza Dante. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno subito prestato soccorso all’anziana donna che, rincuorata dalla loro presenza, ha raccontato quanto avrebbe patito, nel corso dell’ultimo anno, a causa delle condotte maltrattanti messe in atto dal figlio.

In particolare, la signora ha riferito che il congiunto l’avrebbe aggredita, in più occasioni, con calci e pugni, colpendola ripetutamente al volto e al corpo, tentando anche di strangolarla e minacciandola di morte. Le ripetute aggressioni fisiche e verbali sarebbero sfociate, poi, anche in danneggiamenti dell’abitazione della donna, dove il 46enne avrebbe dato fuoco al giardino che, in effetti, i militari dell’Arma hanno trovato bruciato.

Raccolte le testimonianze della vittima e di chi aveva assistito alle aggressioni, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo che si era appartato nel cortile condominiale e che, in loro presenza, ha continuato a manifestare un atteggiamento estremamente violento e pericoloso, urlando: “Non appena ve ne andate ammazzo a tutti, faccio saltare tutto in aria e do fuoco a tutti!”.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, che hanno delineato un prolungato quadro di vessazioni e violenze domestiche, i militari dell’Arma hanno arrestato il 46enne e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, lo hanno tradotto presso il carcere di Catania Piazza Lanza.