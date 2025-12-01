Aggredisce la compagna minacciandola di morte nonostante la presenza dei Carabinieri. Arrestato un 42enne

Cori (LT): Nella nottata dello scorso 30 novembre, i Carabinieri della Stazione di Cori (LT) hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 42 anni residente a Cori (LT), già noto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato, poiché commesso in danno della compagna convivente, alla presenza dei loro figli minori.

Nello specifico la donna, si è presentata presso la Stazione Carabinieri di Cori per sporgere querela nei confronti dell’uomo, dichiarando che nella serata precedente aveva litigato con il compagno che l’aveva minacciata di morte. Proseguendo, la donna ha specificato che episodi analoghi si erano verificati anche in passato e che non li aveva mai denunciati.

Successivamente, i Carabinieri si sono recati presso l’abitazione della coppia. L’uomo, nonostante la presenza dei militari dell’Arma, si è scagliato contro la propria compagna, minacciandola di morte, venendo prontamente bloccato dai Carabinieri che, per i predetti motivi, lo hanno arrestato.

L’arrestato espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione