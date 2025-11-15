Aggredisce la madre e la sorella: arrestato dai Carabinieri un 34enne violento 

Mascali (CT). Le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere si svolgono attraverso la rete di monitoraggio composta da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Catania, formati e specializzati, che rivolgono la massima attenzione alla delicata materia

In tale contesto, i Carabinieri della stazione di Mascali (CT) della Compagnia di Giarre, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno arrestato un 34enne del posto, per il reato di “maltrattamenti in famiglia”.

Al riguardo, i militari dell’Arma sono intervenuti nella mattinata nel centro di Mascali, in sinergia con la locale Centrale Operativa i cui operatori hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una donna per una lite tra i suoi figli.

I Carabinieri, subito arrivati davanti all’abitazione indicata, hanno trovato la richiedente, una 28enne che, in evidente stato di agitazione e con segni di una recente aggressione fisica, ha raccontato di essere stato appena aggredita dal fratello. Quest’ultimo, identificato per un 34enne del posto, si è presentato ai militari indossando solo con i pantaloni.

Nel frattempo un altro Carabiniere è entrato in casa dove ha trovato la madre dei due fratelli la quale, anch’ella, versava in un forte stato di agitazione. La zona dell’ingresso dell’abitazione risultava essere in disordine e sul pavimento vi erano alcuni pezzi di vetro e petali di fiori.

Le due donne hanno raccontato di essere state, nella circostanza, aggredite e minacciate dal 34enne il quale, avrebbe preso “per il collo” la sorella perché gli aveva mancato di rispetto.

Dal canto suo, il giovane, in presenza dei militari dell’Arma, ha continuato ad inveire contro le due vittime nonostante l’azione di ammonimento dei Carabinieri per cercavano di ricondurlo alla calma.

Il 34enne, evidentemente non consapevole della gravità della situazione, ha continuato a minimizzare la sua condotta violenta.

Madre e figlia hanno formalizzato una querela nei suoi confronti, rappresentando una situazione che si trascinava già da tempo e raccontando altri gravi episodi per i quali non era stata presentata alcuna denuncia.

I Carabinieri acquisiti, quindi, tutti gli elementi necessari per procedere, hanno arrestato il 34enne mettendolo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza, dove è stato subito portato.