Aggredisce la moglie in presenza dei figli minorenni. I Carabinieri arrestano un 42enne

Fondi (LT): Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Fondi (LT) hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino albanese, di 42 anni residente a Fondi (LT), già noto alle forze di polizia, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nello specifico i Carabinieri, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo che, poco prima, aveva aggredito fisicamente con calci e pugni la propria moglie in presenza dei figli minori.

La donna, a seguito delle lesioni riportate, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Fondi (LT).

Nel corso delle ulteriori indagini condotte dai militari dell’Arma è emerso come la donna avesse subito analoghe aggressioni nell’arco degli ultimi cinque anni, senza mai denunciarle.

L’uomo, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso un’altra abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Si rappresenta che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione.