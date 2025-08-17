Aggredito un minore su una panchina nei pressi del municipio: i Carabinieri denunciano un coetaneo

San Pietro Clarenza (CT). I Carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, operando nella cornice dei servizi predisposti dall’operazione estiva “Ferragosto sicuro”, hanno denunciato un minore di San Pietro Clarenza, per il reato di lesioni personali ai danni di coetaneo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, in serata alle 22:00 circa, la vittima si trovava su una panchina accanto alla sede del municipio insieme ad altri coetanei quando, improvvisamente, si è avvicinato il denunciato. Quest’ultimo, senza un’apparente motivazione, ha sferrato con violenza un calcio al piede destro del coetaneo il quale si è alzato per difendersi ma è stato scaraventato bruscamente a terra.

L’aggressore ha proseguito nella sua azione violenta facendogli battere più volte la testa a terra e continuando quindi a colpire il coetaneo con calci ad entrambe le gambe fino poi a desistere dalla sua condotta.

Accompagnato al Pronto Soccorso, dalla madre nel frattempo accorsa, il giovane è stato poi dimesso da un ospedale di Catania con una prognosi di oltre 20 giorni.

Le indagini, avviate nell’immediatezza dai Carabinieri al fine di ricostruire la dinamica della vicenda, grazie anche alla conoscenza del territorio ed alle informazioni testimoniali, hanno così consentito, nel giro di poche ore, di risalire all’identità dell’aggressore, il quale, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale è stata deferito all’Autorità Giudiziaria.