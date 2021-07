Bruxelles – “Ci tengo a manifestare la mia piena solidarietà e vicinanza ai ragazzi della Lega di Cagliari, che hanno subito ieri una violenta aggressione nella centralissima piazza Garibaldi.

Purtroppo si tratta solo dell’ultimo di una serie di episodi di violenza avvenuti in Sardegna a danno dei nostri militanti, che si spendono ogni giorno con passione e dedizione nel territorio per portare avanti il progetto della Lega di Matteo Salvini. Non ci sono parole, invece, per descrivere i giovani che si sono resi protagonisti di questi atti delinquenziali, inclusa la distruzione del gazebo utilizzato per la raccolta firme del Referendum sulla Giustizia promosso dal nostro partito. Ovviamente si tratta di esponenti di quella sinistra che a parole promuove tolleranza e amore, ma poi nei fatti si rivela- tristemente- tutt’altro. La violenza va criticata senza se e senza ma, e non può mai essere un mezzo per fare politica, noi non ci lasciamo certo intimidire da queste vili azioni e continueremo con l’entusiasmo di sempre a lavorare per il cambiamento”.

Così in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare eletta nel collegio Sicilia-Sardegna.

